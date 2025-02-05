板塊分析：中資AI概念股續受捧

美國對華加徵10%關稅，中國亦推出反制措施，而據報兩國似乎仍有談判空間。另方面，內地低成本、高效益的人工智能（AI）大模型陸續面世，料會降低推理成本及縮短訓練時間，從而推動AI應用，釋放中資科技股估值，料AI概念股短線續發力，科技股領漲大市。若然A股復市走勢向好，港股料可進而挑戰去年12月高位21,070點。

速騰聚創於2020至2022年收入年複合增長率達到76.2%。去年首3季收入延續高速增長，達到11.35億元人民幣，按年增長91.5%，已超過2023年全年總收入。去年第三季毛利率提升至17.5%，公司預計第四季進一步改善。

速騰聚創業績轉盈可期 受惠於生產成本下降，行業平均售價回落，有望帶動其車用及機械人激光雷達的滲透率提升，擴大經營槓桿效應，支持利潤率改善。公司預計2025年季度實現盈利，目標2026年全年轉賺。估值上，該股現價對應2025財年市銷率5.6倍，低於A股同業，目標價40元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）