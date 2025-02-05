專家樓評：樓契妥善保存確保業權

樓契是物業交易和申請按揭不可或缺的文件。申請按揭時，樓契會存放於銀行作為抵押品，當按揭貸款完全還清後，業主便可透過律師行贖回樓契，並自行存放於私人地方。在現行的契約註冊制度下，當物業要作出轉讓時，買方律師會審查物業過往樓契等業權文件，以確立賣方為真正物業擁有人，因此樓契即等於物業的出世紙，賣方需要妥善保存。

倘遺失影響物業價值 樓契包括入伙紙、買賣合約、授權書、地契、大廈公契以至單位圖則等，某些物業的樓契更要佔用兩至三箱的文件空間。根據統計處2021年數據，全港逾六成自置物業的住戶已供滿物業，即代表住戶已全數還清按揭貸款，並擁有物業的整個業權，未來供滿樓的業主將會增加，這些業主贖契前亦要開始想方法存放樓契。

市場上有不同樓契存放方式，包括由銀行提供的存契服務，每年需要支付約數千元的存契費，亦可存放於銀行保險箱，銀行會根據保險箱大小而收取年費，但現時銀行保險箱供應短缺，需要較長時間等待。

此外，有些業主會將物業加按小量貸款，樓契便可繼續放存於銀行，節省存放成本之餘，亦能靈活將資金放存高息按揭戶口慳息或作其他投資。

如想節省成本，亦可將樓契存放在家中，但存放不當或會遺失，如家中發生火災等意外亦會使樓契損毀，如物業成為「無契樓」，日後價值將會大受影響。

新批土地擬推註冊制 在現行契約註冊制度下，業主須妥善保存樓契的實物正本，隨着時代變遷，政府計劃推行「業權註冊制度」以取代契約註冊制度，預計於2027年上半年實施，以及會於新批出的土地作先行。

新例後批出的土地，將規定業權註冊紀錄上的業權擁有人為法律認可的真正業權擁有人，可減少欺詐交易之餘，亦不再需要如現行制度般檢查或保存歷年一連串業權文書，可解決因遺失業權文書正本而產生的問題，亦可簡化物業轉讓程序，提高效率並減低完成物業交易的成本及風險。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明