二手冷清：青衣新歲仍未發市 YOHO Town賣515萬蝕18%

事實上，不少傳統住宅區年初一「停市」至長假期後才有成交。中原王勤學指，元朗於過去周一才錄蛇年首宗買賣，包括YOHO Town第2座中層F室，實用面積約393方呎，減價10萬元售出，呎價約13,104元。原業主2019年12月購入，單位帳面貶值約18.3%。消息透露，同屋苑另一個7座單位，同日市傳以500萬元售出。