二手冷清：青衣新歲仍未發市 YOHO Town賣515萬蝕18%
踏入蛇年，二手樓市氣氛未見回升，部分住宅區如青衣等，至今未發市。即使細價樓集中地元朗，至年初六才開齋，其中YOHO Town兩房戶515萬元沽，原業主持貨逾5年帳蝕115萬元。
青衣1月全月錄約20宗二手買賣，農曆新年長假至今未聞成交。利嘉閣彭錦添稱，受節日氣氛影響，買賣雙方外遊仍未返港，拖累全區成交步伐。
事實上，不少傳統住宅區年初一「停市」至長假期後才有成交。中原王勤學指，元朗於過去周一才錄蛇年首宗買賣，包括YOHO Town第2座中層F室，實用面積約393方呎，減價10萬元售出，呎價約13,104元。原業主2019年12月購入，單位帳面貶值約18.3%。消息透露，同屋苑另一個7座單位，同日市傳以500萬元售出。
嘉湖三房成交價457萬
天水圍同期只錄一宗二手買賣。該行伍耀祖稱，嘉湖山莊翠湖居3座中層G室三房戶，實用面積約548方呎，叫價468萬元，議價後以457.8萬元沽，呎價約8,354元，原業主持貨約24年，帳面獲利329.8萬元。
北區同時破冰。中原陳國輝指，上水龍豐花園C座中層2室三房戶，於年初六以506萬元沽出，呎價約10,140元。上述料為全區蛇年首宗買賣。
相反，部分樓價跌勢較急地區，新春期間連錄買賣。美聯黃錦瀚指，沙田第一城連錄兩宗，包括50座中層D室，實用面積約304方呎，僅以382.8萬元易手，呎價約12,592元。
天晉IIIA一筆過639萬購
將軍澳連日來都現損手個案。該行羅定康稱，天晉IIIA第5A座中層一房戶，放盤約3個月，減價至639萬元獲外區用家一筆過付款購入，呎價約17,701元，原業主持貨不足5年，帳蝕約106萬元。
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