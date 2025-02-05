長實今年推2700伙

長實集團今年將主力銷售5個項目，不乏大型項目。包括位於啟德跑道區的Victoria Blossom，分兩期發展，共提供約1,005伙，第一期於去年底已獲批預售，涉307伙。

其他將登場樓盤包括西半山波老道21號第2期有66伙，元朗錦田北錦泰街項目提供約327伙，土瓜灣鴻福街項目有約1,000伙。至於香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast系列兩期項目尚餘部分單位，將繼續銷售。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，相信減息及政府推行的措施會增強市民入市信心。集團營業經理詹勳榮稱，沙田名日‧九肚山最新沽出第1座7樓A室，為四房海景戶，實用面積1,213方呎，成交價1,879.1萬元，呎價約15,491元。據悉，買家為內地客。

何文田一手樓盤傲玟，昨日透過招標以逾1.1億元售出第3座28及29樓A室頂層複式戶，成交價創項目新高；單位實用面積3,383方呎，五套房間隔，呎價約32,632元。