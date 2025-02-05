新盤力爭響蛇年頭炮

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，旗下部門籌備於蛇年推售6個全新盤，共涉約1,700伙，區區有盤開，由上車盤到豪宅盤皆有供應。頭炮項目為Belgravia Place第2期，提供248伙。緊接第二季有望推出土瓜灣道72號項目，分兩期發展，共約811伙，主打一房及兩房戶型。

MIDTOWN SOUTH新一期240戶 其他包括大埔迎林提供120伙，西半山衞城道項目涉約170伙，紅磡MIDTOWN SOUTH新一期項目有約240伙，以及油麻地廟街項目有約48伙。林達民指，旗下樓盤於新春期間推出「迎春接福大紅包」現金回贈，至今暫沽8伙。他相信今年上半年樓價將觸底，下半年或重拾升軌。

大鴻輝集團的西營盤尚逸，昨日舉行抽獎，在早前購入單位買家當中，攪珠抽出一位幸運兒以送贈一個開放式單位。得獎者黃先生為10樓F室的業主，操流利普通話。集團物業總監彭偉雄指，全盤提供161伙，已累售逾八成半單位。