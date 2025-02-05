簡訊一覽
●渣打集團(02888)公布集團主席韋浩思（Jose Vinals）的繼任人──5月8日股東周年大會後，由現年65歲的獨立非執行董事Maria Ramos出任，年薪129.3萬英鎊（約1,251.96萬港元）。她做過南非國庫（前稱財政）的總理事，之後擔任Absa Group Limited（前稱巴克萊非洲集團）的行政總裁。
●廣汽集團(02238)公布，曾慶洪已屆退休年齡，董事長一職已交由總經理馮興亞出任。
●勵晶太平洋(00575)預告，2024年虧損約400萬至500萬美元，比2023年約2,505萬美元大幅減少。
●Vodafone上季英國業務收入按年增長7.18%至18.65億歐元，其中服務收入按年升7.64%至15.07億歐元，預計英國業務與長和(00001)旗下3英國合併的交易未來幾個月完成。另長和旗下屈臣氏集團委任區文慧為香港零售行政總裁，管理百佳、豐澤、屈臣氏和屈臣氏酒窖，3月1日生效。
●勝獅貨櫃(00716)發盈喜，預告去年純利不少於3,000萬美元，即增長最少約54%，原因是紅海危機拖長全球海運時間與航程，使乾集裝箱需求顯著上升，且美國補貨活動強勁推高中國出口量，新集裝箱船交付又產生額外需求。以公告公布的數字計算，下半年純利按年增長最少約32.5%。
●紫金礦業(02899)以2,410萬澳元參與澳洲上市幾內亞金礦公司Predictive Discovery配股集資，取得3.5%股份，資金用途是加速開發該西非國家的金礦。
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