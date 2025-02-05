雅詩蘭黛上季亞太銷售挫逾一成

女士們應該不陌生的跨國化妝品集團雅詩蘭黛（Estee Lauder）公布季績，點名內地、香港和南韓消費情緒低迷，導致截至去年12月底止第二財季亞太區銷售額撇除匯率變動後按年倒退11%，為3大列帳分區表現最差，該區經營溢利亦按年倒退58.13%至僅1.08億美元。

以產品分類計，期內，護膚品銷售額為19.21億美元，撇除匯率變動後按年倒退12%，主要是中國消費持續不振，亞洲區內旅遊零售業務亦欠佳，拖累Estee Lauder及La Mer品牌的生意減少；化妝品銷售額生意受損程度較輕，撇除匯率變動後按年僅下跌1%，主要由Clinique的高個位數增長支撐，可惜由於Tom Ford及Too Faced的商譽減值，經營溢利反而差過護膚品，轉為錄得虧損2.11億美元。

商譽減值 轉蝕46億 總括而言，礙於商譽減值，雅詩蘭黛上季轉蝕5.9億美元（約46.02億港元）。

展望本季，由於中韓兩國消費意欲低迷，加上地緣政治上的不確定性，雅詩蘭黛估計本季撇除匯率變動後的銷售額按年再倒退8至10%，跌幅比上季的6%有所擴大，差過市場預期，股價周二早段又瀉近13%。上月接掌帥印的行政總裁Stephane de La Faverie特別提到，本季免稅店生意額將錄得高雙位數的跌幅。

計劃裁員最多七千人 儘管有傳公司考慮把Tom Ford等一些表現欠佳的品牌處置掉，他表示，集團打算透過擴大產品組合去提升高檔美妝市場的份額。救亡的另一招就是計劃裁員5,800至7,000人，按照去年6月底全球有約6.2萬名員工計算，最多約11.3%的人會失業。