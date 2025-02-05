譚仔停牌待刊內幕消息 疑大股東謀私有化

受累近年餐飲寒冬，截至去年9月底止上半財年，該企盈利「腰斬」，跌55.81%至3,606.8萬元。當時公司已大呻，面對的挑戰有機會是集團成立以來最棘手的一次，香港及海外市場均生意難做，持續面對經濟放緩、消費者信心疲弱及競爭日益激烈等難題。其中，香港業務持續受北上消費及海外遊夾擊，經營挑戰重重，香港的經營利潤下降14.71%至2.23億元。