譚仔停牌待刊內幕消息 疑大股東謀私有化
本港餐飲持續疲弱，連鎖米線餐廳譚仔國際(02217)昨日開市前突然停牌，以待刊發根據《香港收購及合併守則》構成內幕消息的公告，惹來市場揣測大股東準備將公司私有化，成為下一家退市的本地企業。
受累近年餐飲寒冬，截至去年9月底止上半財年，該企盈利「腰斬」，跌55.81%至3,606.8萬元。當時公司已大呻，面對的挑戰有機會是集團成立以來最棘手的一次，香港及海外市場均生意難做，持續面對經濟放緩、消費者信心疲弱及競爭日益激烈等難題。其中，香港業務持續受北上消費及海外遊夾擊，經營挑戰重重，香港的經營利潤下降14.71%至2.23億元。
股價累冧72% 市值12億
譚仔國際於去年9月底手頭現金約13.45億元，沒有負債。去年11月向控股股東東利多香港收購「香港丸龜製麵」100%股權，作價410萬元，並同時代香港丸龜製麵償還股東貸款及利息共840萬元，意味收購的總代價為1,250萬元。
該企停牌前報0.9元，市值僅12.12億元，股價較2021年10月上市時招股價3.33元累積下跌72.97%。香港投資者權益關注組主席梁杰文認為，公司現時股價相對低殘，而且成交量不多，股東供股集資的可能不大，估計停牌很大機會是股東商討私有化部署。
古茗首日孖展超購兩倍
俗語說「一雞死一雞鳴」，內地茶飲品牌古茗控股(01364)昨日起招股，每股招股價介乎8.68至9.94元，每手400股，入場費4,016.1元，將於周五「截飛」，預期下周三首掛。首日招股認購反應不俗，綜合券商數據，錄5.28億元孖展認購，相當於公開發售集資1.58億元，超購2.34倍。
古茗計劃發行逾1.58億股新股，集資額接近此前市傳規模的下限。是次獲5名基礎投資者撐場，合共認購7,100萬美元（約5.53億港元）等值股份，其中，騰訊控股(00700)認購2,500萬美元、騰訊前投資併購部總經理彭志堅創立的私募投資公司元生資本認購1,500萬美元。
不過，國際信貸評級機構標普估計，今年中國食品和飲料行業增速將低過去年，放緩到5至6%，而戶外和休閒需求增加，將支持行業發展。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：