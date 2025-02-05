大行憂港出口弱削GDP預測

本港去年本地生產總值（GDP）增長放緩至2.5%，依賴出口的程度比內地有過之而無不及，野村指，商品及服務淨出口的貢獻達到2.2個百分點，幾乎到了「單天保至尊」的地步，本年難免遇上逆風。花旗相信，其貢獻恐由下季開始收縮，繼而把本港今、明兩年GDP增長預測分別降至2.5%及2.8%。

花旗續指，聯儲局進一步延遲減息、地緣政治與關稅的威脅，均會影響信心，中國刺激措施能否有效抵銷兩項負面因素為未知之數。

今年經濟料僅升2% 然而，花旗已經是大行當中比較樂觀的一間，高盛上調後的本港經濟增長預測只有2.2%，而調高它的原因，亦不過是上季私人消費的拖累較少、貿易平衡改善而比該行預期好而已。美銀更淡，預測僅為2%。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，出口商過去幾個月因歐美國家計劃對華加徵關稅而提前出貨之利好因素已見減退，本地內部需求依然低迷，不排除政府公布最終數據後，下調本港今年經濟增長預測。

野村亦料本港今年GDP增長會放緩至2.3%，指上季固定資本形成總額在2023年的低基數下仍按年倒退0.9%，可見私人投資欠佳，反觀美國經濟數據良好、新政府大打關稅戰，減息預期已較3個月前明顯降溫，恐對商業投資帶來額外壓力。