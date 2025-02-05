港零售全年看跌5%
大摩估收租股續承壓 領展具防守力
港府日前公布的去年12月零售銷貨值按年跌9.7%。投資銀行摩根士丹利的報告指出，儘管去年12月初深圳恢復居民赴港旅遊「一簽多行」，但當月零售降幅較去年11月的跌7.3%進一步擴大，認為「一簽多行」利好因素，被人民幣貶值和本港經濟疲弱所抵銷，並且情況持續。與此同時，港人外遊等結構性趨勢不變，故大摩預期，今年全年香港零售銷售額會按年下跌5%，選股上偏好領展房產基金(00823)。
大摩原預料去年12月零售銷售跌6%，雖然期內訪港旅客其實上升5%，但零售銷售卻受到港人外遊增加17%所影響。幸好今年1月訪港旅客數字顯著增長，有利零售銷售回升，但仍然需要留意內地人遊港消費模式的轉變。
強港元礙旅客到訪
基於收益及股息前景穩定，大摩給予領展「增持」評級，目標價41元，該基金昨日收升0.46%至32.25元。但予九龍倉置業及希慎「減持」評級，目標價分別為20元及13元，該兩股昨日分別收升1.33%和平收，分別報19.78元和11.38元。
旅遊業為本地零售銷售的重要支柱之一，大華繼顯認同強港元是拖累本港旅遊業的主要因素，導致本港今年初旅遊業表現疲弱。由於看到赴日旅客量錄得強勁增長，加上匯率變動，該行不排除今年旅客可能會流失至其他主要亞洲旅遊目的地，維持本港收租股「減持」評級，與大摩一樣，同樣以具防守性的領展為首選。
暫時好消息是，1月28日至2月2日的農曆新年假期，港人到內地數目按年增長7.5%，升幅遠低於去年首11個月的53%，大華繼顯認為，反映北上消費趨勢已回穩，但要旅遊業回穩，相信仍要更多政策支持。
日資券商野村則看得較樂觀，預料今年內地入境遊客數量可能持續復甦，儘管增速較為溫和。其次，外國遊客赴港人數可能將持續增長，且升幅或較內地遊客高。另外，總體而言，該行預計2025年本地私人消費將保持平穩。
大華繼顯睇好新地
樓市方面，在租金回報率上升、利率下降的背景下，大華繼顯認為，如果加上住宅庫存高企的憂慮，本地樓價或會在現水平徘徊一段時間，令到內地宏觀經濟環境成為左右本地樓市的主因之一。該行維持本港地產發展商股「與大市同步」評級，首選新鴻基地產(00016)。新地昨日股價升0.92%，至71.15元收市。
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