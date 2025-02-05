港零售全年看跌5%

大摩原預料去年12月零售銷售跌6%，雖然期內訪港旅客其實上升5%，但零售銷售卻受到港人外遊增加17%所影響。幸好今年1月訪港旅客數字顯著增長，有利零售銷售回升，但仍然需要留意內地人遊港消費模式的轉變。

強港元礙旅客到訪 基於收益及股息前景穩定，大摩給予領展「增持」評級，目標價41元，該基金昨日收升0.46%至32.25元。但予九龍倉置業及希慎「減持」評級，目標價分別為20元及13元，該兩股昨日分別收升1.33%和平收，分別報19.78元和11.38元。

旅遊業為本地零售銷售的重要支柱之一，大華繼顯認同強港元是拖累本港旅遊業的主要因素，導致本港今年初旅遊業表現疲弱。由於看到赴日旅客量錄得強勁增長，加上匯率變動，該行不排除今年旅客可能會流失至其他主要亞洲旅遊目的地，維持本港收租股「減持」評級，與大摩一樣，同樣以具防守性的領展為首選。

暫時好消息是，1月28日至2月2日的農曆新年假期，港人到內地數目按年增長7.5%，升幅遠低於去年首11個月的53%，大華繼顯認為，反映北上消費趨勢已回穩，但要旅遊業回穩，相信仍要更多政策支持。

日資券商野村則看得較樂觀，預料今年內地入境遊客數量可能持續復甦，儘管增速較為溫和。其次，外國遊客赴港人數可能將持續增長，且升幅或較內地遊客高。另外，總體而言，該行預計2025年本地私人消費將保持平穩。

本港近年零售增長