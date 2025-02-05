賽力斯月賣1.79萬輛瀉51%
比亞迪(01211)上月賣車表現亮麗，跟華為合力開發「問界」新能源汽車品牌的A股上市公司賽力斯，在來港上市消息流傳之際，同月賣車卻突然宣告「死火」，期內新能源汽車銷量按年暴跌51.39%至僅1.79萬輛。
中信里昂認為，中國汽車行業競爭仍將激烈，所幸減價幅度將會較市場預期溫和，看好擁有明確產品路線、可證明盈利能力穩定的車廠，首選為比亞迪和小鵬汽車(09868)。
兩大車用晶片廠營業額縮
然而，全球汽車市場今年前景未許樂觀。車用晶片大廠恩智浦（NXP）上季汽車方面收入按年倒退5.73%，全年倒退4.44%至71.51億美元；又指引本季集團總收入僅27.25億至29.25億美元，以中間值28.25億美元計，按年倒退9.62%，差過市場預期。
收入同樣側重汽車領域的德國英飛凌（Infineon），上季亦見相關營業額按年倒退7.96%至19.19億歐元，相關毛利率縮8.2個百分點至18.9%，拖累總收入按年倒退7.5%至34.24億歐元，其上調9月底止本財年收入指引為「持平至微增」不過是因為歐元貶值，並未計入關稅戰，預期「需求增長只會緩步，但好在人工智能（AI）使用增加，可利好AI數據中心使用其供電解決方案」。
英飛凌對港人比較陌生，其IBGT模塊對電動車行駛十分重要，可謂電動車的心臟，也是世上在這方面最領先的企業之一。分析擔心，貿易戰升級會對車市構成更大損害，車用晶片廠下行周期會更長。
值得一提的是，世界首富馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）在其重要市場──加州，去年錄得新車註冊量按年倒退約12%，市場相信息口高企、競爭激烈之際，馬斯克本人力撐特朗普加劇了銷情倒退。加州州長紐森曾稱，如果特朗普取消聯邦電動車購置稅務減免，加州會自己提供，但Tesla應該無份。
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