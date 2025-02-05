賽力斯月賣1.79萬輛瀉51%

兩大車用晶片廠營業額縮 然而，全球汽車市場今年前景未許樂觀。車用晶片大廠恩智浦（NXP）上季汽車方面收入按年倒退5.73%，全年倒退4.44%至71.51億美元；又指引本季集團總收入僅27.25億至29.25億美元，以中間值28.25億美元計，按年倒退9.62%，差過市場預期。

收入同樣側重汽車領域的德國英飛凌（Infineon），上季亦見相關營業額按年倒退7.96%至19.19億歐元，相關毛利率縮8.2個百分點至18.9%，拖累總收入按年倒退7.5%至34.24億歐元，其上調9月底止本財年收入指引為「持平至微增」不過是因為歐元貶值，並未計入關稅戰，預期「需求增長只會緩步，但好在人工智能（AI）使用增加，可利好AI數據中心使用其供電解決方案」。

英飛凌對港人比較陌生，其IBGT模塊對電動車行駛十分重要，可謂電動車的心臟，也是世上在這方面最領先的企業之一。分析擔心，貿易戰升級會對車市構成更大損害，車用晶片廠下行周期會更長。

值得一提的是，世界首富馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）在其重要市場──加州，去年錄得新車註冊量按年倒退約12%，市場相信息口高企、競爭激烈之際，馬斯克本人力撐特朗普加劇了銷情倒退。加州州長紐森曾稱，如果特朗普取消聯邦電動車購置稅務減免，加州會自己提供，但Tesla應該無份。