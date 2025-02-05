84%日企產品服務今年擬加價

日本本土普遍貨品價格向來穩定，但今年或出現明顯改變。當地媒體對100間大型企業作出問卷調查，共收到68份有效回覆，發現有84%企業表示有意今年內上調產品和服務價格，只有15%企業謂會維持價格不變，1%表示會減價。

該調查於去年12月中至今年1月中進行，企業計劃加價主要因為原材料和能源價格上漲，其次因為人事費用上漲，需要確保調升薪金的資金來源，當然亦有企業表示，需要透過持續上調價格來增加收益等。

至於回答預期今年不加價或減價的受訪企業，則解釋是因為擔心價格上漲會使顧客流失。另外，有企業回應指是要提高價格競爭力，亦有回答指，會透過調整生產系統來吸收成本上漲。

日揆：難料會否重陷通縮 事實上，日本央行行長植田和男昨日出席議會會議時亦認為，日本正處於通脹狀態，而非通縮，日央行會繼續以通脹達致2%為目標，並指衡量通脹是否達標時，會參考剔除一次性影響因素的基本通脹率。不過，在同一個場合，首相石破茂認為，雖然日本仍不能斷言正處於通脹，但現階段難以確定經濟會否再陷入通縮。

日本首相的憂慮並非無因，因為始終全球多國都在美國總統特朗普提高關稅的陰霾之下。花旗發表報告，認為特朗普迄今對日本保持相對中立的立場，表明針對日本實施新關稅的可能性較低。惟該行仍補一句，國際外交有其不可預測性，但暫時特朗普對日立場轉強硬的可能性較低。

企業消息方面，遊戲商任天堂公布，在截至去年12月底止的3個月，錄得營業利潤1,261億日圓（約63.29億港元），顯著低於市場預測的1,612億日圓（約80.91億港元）。公司預期，截至3月底的財政年度，營業利潤將達到2,800億日圓（約140.54億港元），較之前的業績指引下調了逾5分之一。此外，預計原版Switch主機的銷量為1,100萬部，低於此前預測的1,250萬部。