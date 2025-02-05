大行狠劈英偉達AI晶片出貨預測

美國晶片股龍頭、人工智能（AI）股王英偉達（Nvidia）近期股價受壓。摩根士丹利把英偉達Blackwell新架構GB200晶片今年的出貨量由3萬至3.5萬件，大幅下調到兩萬至2.5萬件，最差的情況下可能會低於兩萬件。

此次下調對GB200供應鏈的市場影響達300億至350億美元，對相關供應鏈及半導體企業帶來巨大壓力。英偉達股價周二早段曾反彈2.94%，高見120.09美元。

工廠訂單減 道指低開 大摩表示，「GB200晶片的主要客戶之一」微軟的資本開支增長放緩，對供應鏈產生負面影響，又指雲端運算和AI基礎設施生態系統尚未成熟，特別是如GB200相關的網絡和電力基礎設施仍有不足，供應鏈尚未跟上需求限制了GB200的部署。同時市場對大語言模型（LLM）效率方面也存在爭議，這些情況到2025年還會持續，導致市場難以重新評估這些股票的價值。

另外，根據周期規律，雲端運算產業的資本開支增長可能在今年第四季放緩至個位數。同時投資者對GB200供應鏈股票的增長預期過高，或對高估值的相關股票造成拖累。

美股3大指數周二早段個別發展，道指曾跌93點，報44,328點；標指升23點，報6,017點；納指升215點，報19,607點。美國去年12月工廠訂單按月跌0.9%，差過預期。

百事上季核心純利多9% 其他企業消息方面，百事公司於截至去年12月28日止一季內收入按年跌0.23%，至277.84億美元；經調整核心純利26.93億美元，按年增長9.33%。從銷量可見，北美業務普遍疲弱，包括樂事薯片在內的Frito-Lay北美銷量按年跌3%，桂格食品北美銷量跌6%，百事飲品銷量亦跌3%。百事股價於早段曾跌2.28%。

藥廠輝瑞上季收入按年增長21.91%至177.63億美元，經調整純利按年增長5.05倍至35.92億美元，指引本年度收入介乎610億至640億美元，以中間值計相當於下跌1.77%。默沙東上季收入按年增長6.79%至156.24億美元，經調整純利更大增65.24倍至43.72億美元。兩家公司上季盈利暴增的原因，都是由於2023年同期錄得新冠疫苗或藥物業務的損失。