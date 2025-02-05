美政府一年內成立主權財富基金

美國總統特朗普簽署行政命令，即成立一個美國主權財富基金，惟行政命令內未有太多細節內容，只是指示財政部及商務部在90日內提交計劃，包括有關集資機制、投資策略、基金結構及管治模式等。

目前美國聯邦政府沒有屬於自己的主權財富基金，財政部一般只會把多餘資金存放在聯儲局的戶口，即所謂的TGA帳戶（Treasury General Account）。

有機會用於收購TikTok 財長貝森特表示，該基金有重大的戰略意義，將在12個月內完成工作。由於美國目前處於預算赤字狀態，未有盈餘可以動用，建立基金可能需要國會批准新資金。特朗普曾經表示，可以通過關稅等方式向基金提供資金，亦曾提到可能會收購TikTok並將其放入主權財富基金之中。

另外，由於特朗普曾經提過希望建立比特幣儲備，因此該基金可能亦會投資於加密貨幣或者其他虛擬資產。一般而言，國家主權財富基金是將政府一部分收入、資產用於再投資，以轉化為持續帶來回報的資本。

根據主權財富基金國際論壇數據，全球有超過80家主權財富基金，管理資產逾8萬億美元。美國在聯邦政府層面目前並無主權基金，惟有不少州份都有自己的財富基金，為教育及稅收減免等各種優先事項提供資金。