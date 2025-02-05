Palantir促全力打中美AI戰

去季收入增36% 料今年升三成 股價曾漲27%破頂 結合軍工概念、大數據與人工智能（AI）於一體的軟件公司Palantir在躋身納指成分股後，首次公布季度業績，結果亦令市場相當驚喜。該公司上季收入按年增長36.02%至8.27億美元；同時指引今年全年收入介乎37.41億至37.57億美元，以中位數計相當於按年增長30.83%，遠超市場預期。該公司技術總監Shyam Sankar表示，美國與中國正處於「AI軍備競賽之中」，應該打消任何合作念頭，全力投入競爭。

作為早就布局於AI、大數據分析領域的軟件巨頭，Palantir一直致力於研發軍事及安全相關的軟件，並且與美國政府關係密切。該公司早年最為人所知的事迹，便是曾經幫助美國軍方定位阿爾蓋達前領袖、策劃「911」襲擊的恐怖分子拉登。

AI投資熱潮下，市場亦把Palantir視作「軟件界的英偉達」，促使其股價於去年累漲逾3倍，並且於今次業績公布後，股價於周二早段曾暴漲27.66%至106.91美元，刷新歷史高位。

應打消與華合作幻想 對於近日中國初創公司DeepSeek的低成本AI模型震撼全球，Sankar直言︰「我們正與中國交戰，正處於一場AI軍備競賽中。」他又表示，與OpenAI行政總裁阿爾特曼就能否與中國合作意見不一。Sankar認為，應該打消任何合作方式的幻想，對於競爭對手抱有敬畏之心，又指AI競賽是「贏家通吃」的鬥爭，需要舉盡全國的努力。

Sankar自特朗普再度當選美國總統以來，頻繁於政界亮相，包括出席國會聽證會作供，支持國防創新及採購改革。他又提到政府新成立的「政府效率部」（DOGE），指Palantir的大敵之一在於政府欠缺問責制度，DOGE正好提升政府透明度，運作更似商業市場。

早於兩年前AI浪潮初起之時，Palantir行政總裁卡普就曾經預言，AI未來焦點將會是軍事應用。在最新的股東信件中，他形容現時情況是一場「持續數年、數十年的革命之始」。他又提到過去硅谷的科網巨頭沉迷於消費電子產品、網購等消費科技，並且過度自滿。

甚至在信末，他引述了著名政治學者亨廷頓的言論「西方贏的世界並非靠思想、價值觀或者宗教的優越，而是靠運用有組織暴力上的優勢。」在卡普的眼中，AI或者一切的軟件科技，似乎都有需要為戰爭服務，而非單純地服務於消費者。他又相信，DOGE對公司業務非常利好。

美商業生意額飆64% Palantir一直為國家機器服務，但其商業收入的增長也不容小覷，上季美國商業收入按年增長64%至2.14億美元（預計今年再升最少54%），增速比美國政府收入（45%）更快；計及其他國家的政府收入按年增長40%至4.55億美元。儘管上季列帳純利按年減少15.39%至7,900.9萬美元，惟經調整的經營溢利為3.72億美元，按年增長77.93%。

Palantir去年收入分布