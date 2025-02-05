中美貿談堪憂 人幣兌港元恐跌穿一算

距離今年初中美兩大經濟體的元首通話不足一個月，本周兩國先後宣布互加關稅駁火，外界普遍預估這可能只是中方與美國曠日持久的貿易戰第一輪，英國研究機構凱投宏觀（Capital Economics）認為，中美關稅談判最終將會破裂，人民幣兌每美元匯價年底前將下試至8算，即較昨日約7.28算或有急挫逾9%的空間，更低過香港聯繫匯率下港元兌每美元的7.85弱方兌換保證水平，意味港紙貴過人民幣的時代或將重臨。

按凱投宏觀的基本情景預測，隨着美國政府對華施加的關稅戰進一步升級，中國人民銀行也將改變近月對人民幣匯率維穩的策略，允許人民幣兌美元更大幅度波動。外媒引用凱投宏觀的報告預測，人民幣兌每美元年底前可能驚見8算水平，即每百港元兌人民幣將升穿100水平，或高見102水平。

離岸價反彈 見7.28 繼周一離岸人民幣匯價應聲急挫後，昨日離岸價跌幅不斷收窄，一度反彈至7.2811。瑞穗銀行認為，離岸人民幣存在下行風險，因相對其他被貿易關稅威脅的國家，中國與美國達成關稅協議將會更難。內地東吳證券相信，特朗普很可能在明年對華徵收60%關稅。

上海商業銀行研究部主管林俊泓也分析指，在特朗普首次總統任期內，他肯定從美國貿易夥伴如何拖延戰術中吸取教訓，貿易戰不能輕言完結。在2018年，人民幣耗時3至4個月的時間才能完全消化貿易戰，同樣地，美國洗衣機價格也要大約3個月才因零售商耗盡預防性庫存而上漲，現在市場看到的，更可能只是貿易戰開端。

對於美國向內地進口貨品加徵10%的關稅，澳新銀行坦言，符合該行預期，更不排除美國實施第二階段關稅的可能性，這取決於中國的反擊措施。不過，據該行研究發現，內地貨品於2018年轉運至墨西哥和越南，以繞過美國「特」式關稅的報道欠缺可信度。實際上，中國對墨西哥流入的外國直接投資（FDI）浪潮不限於出口型企業，還包括整個供應鏈的遷移。除了關稅威脅外，這可能受到內地產能過剩和企業發展需求的影響。

華出口勢放緩 FDI增 澳新銀行預計，中國商品出口增長將會放緩，但來自中國的FDI規模將會增加，中資企業與美國政府之間的「打地鼠」遊戲勢將繼續，甚至加速達到貿易多元化的目標。

雖然昨日中國已宣布反制措施，但凱投宏觀提及，這僅涉及中國自美國進口約200億美元價值的貨品，佔自美進口的總規模約12%而已，並遠低於美國針對內地貨品加徵關稅的範圍，可見中方初步的反制措施相對克制。