現貨金再衝高 比特幣回揚

美國的新關稅執行情況有變，投資市場急忙為資金找避風港。其中黃金價格在周一美國時段再創歷史新高，現貨金一度觸及每安士2,831.7美元的紀錄高位。周二亞洲及歐洲時段，金價則見獲利回吐，但其後現貨金又再度破頂，高見2,843.65美元，紐約期金亦升至2,873.99美元的新高。

有分析師指出，從技術角度來看，現貨金的相對強弱指數（RSI）在日線圖上已經顯示出輕微的超買狀態，暫時小幅回調是自然不過。儘管如此，任何低於2,800美元的修正性下滑仍可能被視為買入機會，可是一旦跌破2,772美元的水平，並繼續下跌的話，下一步的支持位為2,755美元。

紐油曾跌逾3% 另外，被稱為「數碼黃金」的加密貨幣一哥比特幣（Bitcoin）亦見資金湧入，繼周一急跌後，昨日回升，並已收復失地，一度升穿每枚10萬美元水平，其後曾報98,634美元，24小時升幅約4.56%；至於「二哥」以太幣（Ethereum）曾報2,703美元，24小時升幅約4.74%。

一眾業內人士持續看好，其中加密支付平台Mercuryo行政總裁Petr Kozyakov指出，特朗普的關稅政策引發了虛擬貨幣市場「一股恐懼、不確定性和懷疑的潮流」。此外，Bitwise Asset Management策略師Jeffrey Park表示，雖然關稅可能只是暫時的工具，但對比特幣有正面影響，助長價格升得更高、更快。

反觀原油價格出現反覆下跌狀況，紐約期油和布蘭特期油昨日曾跌逾3%和2%，每桶分別低見70.82美元和74.16美元。市場人士認為，美國暫緩對墨西哥輸美商品加徵25%關稅，緩解市場對原油短期供應受限的擔憂。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示，關稅措施並未導致原油供應變少，反而使供應重新分配。墨西哥和加拿大可能將部分供應轉向歐洲與亞洲，美國煉油商則可能增加國內原油加工。