內房刺激措施望次季加碼

內地經濟重點支援措施繼續圍繞樓市，去年國家開發銀行支持收購近萬套存量商品房用作保障性住房，下一步將持續為加大保障房建設和供給提供中長期融資支持，大行中信里昂就預計，當局將在今年第二季大幅加強樓市政策。

深圳樓上月成交近萬套 中信里昂認為，受去年同期的低基數效應影響，今年1月份內房銷售額持續改善。由於上月底踏入內地農曆新年假期，加上市場焦點轉向美國總統特朗普新一屆任期，有關內房刺激措施相對平靜。在政府收購庫存的政策幫助下，今年內地樓市去庫存速度可能會加快。

內媒從深圳市住房和建設局獲悉，今年開局首月該市新建商品住宅及二手住宅成交量接近萬套，按年增長六成。雖然1月為樓市傳統淡季，但深圳市場交易依然活躍，其中，一手樓網簽銷售5,090套，按年增長97.3%；二手樓網簽成交4,554套，亦上升31.5%，延續去年10月以來的回暖態勢。

國際評級機構標普發表報告指，在萬科的董事會成員中，現有4名與大股東深圳市地鐵集團或深圳其他國企有關，但新管理層將如何幫助緩解萬科的流動性壓力，目前仍缺乏細節。為妥善管理今年不斷逼近到期日的債券，標普認為該企有需要透過抵押資產從金融機構籌集增量貸款，及保持銷售成績來增強其營運現金流。

標普坦言，萬科將繼續優先考慮流動性而非獲利能力，可能採取具競爭力的定價來刺激銷售，故料該企利潤率續受壓。