澳財長自信與美經貿互惠互利

特朗普把關稅大棒揮向加拿大引起全球警惕。澳洲財長查默斯表示，澳洲不能從全球貿易衝突升溫中獨善其身，但相信澳洲能夠安然度過，因為澳洲與美國的經貿關係「非常互惠互利」，跟別國與美國之間非常不同。

星外長估可幸免關稅 查默斯的「底氣」應該來自2023年美國僅佔澳洲商品出口總額的3.84%。然而，澳洲國際貿易及投資中心執行幹事Prudence Gordon擔心，澳洲在特朗普首個任期時，以澳洲能為美資提供穩定投資的環境為由，尋求避過特朗普的關稅，現在這招未必行得通，因為特朗普今次擺明要用關稅實現其他目標。

頗受中國經濟牽動澳元走勢周二偏軟，低見61.7美仙，跌0.86%，兌港元低見4.8088。

新加坡外長維文派定心丸，直言不認為新加坡會「中招」，理由是美國對新加坡有貿易順差，但作為一個依賴外貿的小型經濟體，一旦關稅戰持續並加劇經濟關係、供應鏈及全球貿易的分崩離析，新加坡難免受到影響。事實上，新加坡金融管理局上月乘着當地通脹降溫之機，放鬆貨幣政策。

泰擬加強進口美產品 正當學者專家還在批評特朗普關稅戰如何「破壞規矩」之際，一些國家主動出手試圖獲取「免死金牌」。對美貿易順差達354億美元（約2,761億港元）的泰國，本周會派商務部長赴美與貿易官員會晤，總理府官員透露，計劃增加進口美國乙烷和農產品，已要求泰國石化公司大幅增加美國乙烷的採購量起碼100萬噸（價值折合約兩億美元），並考慮加強泰美之間的國防和安全關係，「相信美國仍然需要東南亞的盟友」。