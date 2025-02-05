野村上調關稅預測 估美今年不減息

即使美國對加拿大、墨西哥加徵關稅暫緩一個月執行，但日資投行野村決定上調美國關稅的基本情景預測，料美國對加墨兩國徵關稅的機會率已升溫，並加強該行對美國聯儲局今年將不會減息的觀點。

無獨有偶，在今年負責決定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）中手握投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比亦指，聯儲局對利率下調的速度更加小心謹慎。

美全年核心PCE通脹料3.7% 野村發表報告指出，無論是美國總統特朗普的過去還是現時任期，對中國進口貨品在現有基礎上加徵10%關稅，都屬最大單一關稅的加幅。倘若特朗普全面執行已公布的關稅舉措，其第二任期的關稅力度將遠超整個首個任期。

此前該行已預估，特朗普將徵收比市場預期多的關稅，但針對不同國家的關稅可能在今年就會實現，尤其是對歐盟徵收關稅幾乎難以幸免，且特朗普政府正考慮對半導體等指定商品徵收關稅，所以激進的關稅假設目前也存在相當大的上行風險。

據野村此前的基本情景，是沒有對加、墨加徵任何關稅；經上調後的基本情景，則是美國對加、墨加徵10%關稅，美國今、明兩年實際經濟增長料為1.6%及2.5%，作為通脹指標的核心個人消費開支（PCE）價格指數料按年升3.3%及2.4%；另一基本情景是美國對加、墨加徵25%關稅，導致美國今、明兩年經濟增速放緩至1.5%及2.1%，核心PCE漲幅各達3.7%及2.4%。

古爾斯比亦認為，美國通脹前景存在變數，政策的不確定性，尤其是美國關稅可能推高物價，聯儲局為此需要更多時間評估影響。換言之，當局可以此為由更緩慢地降息。

面臨可能與美國陷入長期貿易爭端的加拿大，同樣要考慮經濟衰退等潛在影響。不過，為了應對關稅戰，市場開始預期加拿大央行將進一步減息。

降息預期升溫 加元回穩 外媒引述隔夜掉期市場交易員認為，加拿大央行在下月議息會議上減息0.5厘的可能性超過20%。雖然減息陰霾持續，但美元匯價波動，日前創22年低的加元匯價昨回穩，曾高見1.4387兌每美元。