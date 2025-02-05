恒指彈572 逾3個月最勁

科指飆半成 中芯漲8%破頂 投行續睇升 美國總統特朗普暫時放下對兩個鄰國的關稅大棒，帶挈港股昨日一度勁飆668點或3.15%，中國宣布反擊後仍維持強勢，收市升572點或2.83%，以點數和百分比計均為去年10月18日後最勁。南下「北水」未復市，但全日成交仍增加29.55%至1,619.41億元。有美資投行憂慮，亞洲科技股恐冧兩成，但看好中資科技股。

恒指裂口高開271點，報20,488點，其後高見20,885點，創去年12月10日後近兩個月高位，午後升幅一度縮至80點，低見20,297點，但尾段再發力向上，最終收市報20,789點，為去年11月7日後新高。國企指數升259點或3.51%，報7,643點；科技指數跑贏大市，漲239點或5.06%，報4,977點。北水將今日回歸。

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憂貿戰累亞洲科技股插20% 兩家晶片廠的異動或許亦與大摩的指點有關。該行指，貿易相關風險、估值過高及獲利上升空間不足下，應從亞洲科技股中獲利了結，一旦若電腦晶片的關稅上調、貿易緊張局勢再升級，風險回報暫時不佳的亞洲科技股短期內挫約兩成，但互聯網和內地晶片股例外，更點名中芯和華虹本地收入佔比高，可望受惠貿易緊張。高盛亦指，中資科技股在軟件上的能力有顯著優勢。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，DeepSeek令市場思考巨額投入人工智能（AI）領域是否物有所值，相信目前美股高度集中只屬暫時性，比起超大型股，更應偏好中小型股。他又看好中資股多於美股，特別是中國科技公司的估值較美國同業大幅折讓，估值差距亦正在收窄。

面對複雜市況，DWS亞太區投資總監吳雙榮預期，中港股市上半年維持窄幅上落，但在關稅陰霾、地緣政治角力與內需疲軟多重夾擊下，投資者短期料維持審慎。然而，觸底迹象已隱現，中央經濟工作會議釋放政策加碼信號，只是具體力度與推出時間仍取決於美國貿易政策等外部因素，若下半年樓市交投回暖，宏觀環境持續改善，市場才有望迎來較明確的企穩信號。

華府加關稅所受衝擊較大的企業