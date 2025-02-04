股市估市：美股太貴 宜探索環球機遇

儘管美國總統特朗普於第一任期對市場整體的影響正面，但目前市場情況顯然不同。首先，估值起點不再有利，當前美股預測市盈率21.5倍，較2016年多30%溢價，政策驅動的估值上升空間有限。另外，企業稅率已經很低，由於2024年的稅率已降至21%，進一步減稅的影響不太可能與2016年企業稅率仍為35%時相提並論，這也限制了類似幅度的財政刺激潛力。

料未來10年回報較溫和 此外，白宮財政靈活度有限。與2016年利率接近歷史低點不同，當前赤字不斷膨脹和利率已較當年顯著上升，限制政府在不加劇債務擔憂或通脹復甦風險情況下，實施激進財政政策能力。

還有，實行關稅的可能性及影響不定。8年前，特朗普的激進貿易政策是在低通脹和低利率環境下實行。如今，高企的物價水平成為選民和政策制訂者主要關注點。鑑於這一現實，市場質疑特朗普的關稅姿態，是否更多地旨在施壓中國及其他國家，促使其能取得對美國有利的貿易條件。利用全球產能過剩達到通縮或有助於緩解當前價格壓力。

多年來，中國貿易政策已轉向與區域夥伴發展合作關係，減少對美國貿易的依賴，對美國出口目前僅佔其國內生產總值（GDP）的3%，這一比例低於美國其他主要貿易夥伴。與此同時，墨西哥、越南和加拿大等經濟體因嚴重依賴美國需求，較易受到美國關稅或貿易限制影響。

目前美股估值偏高，截至2024年12月，達到周期性調整市盈率（CAPE）在過去50年來的百分位為95，顯示整體美國股票近年來的優異回報不太可能持續。投資者應為未來10年較溫和的回報做好準備。

每股盈餘增長放緩添憂 另外，人工智能（AI）支出激增恐令盈利受挫。AI的快速增長為「美股七巨頭」帶來卓越表現，但未來的盈利增長可能因資本支出上升而放緩。到2025年第三季，每季支出料將從600億美元激增至超過900億美元，預期這將拖累盈利，單季每股盈餘（EPS）年增長率預計將從2024年第二季的47%，放緩至2025年第三季的14%。

EPS增長的預期下降引發對近期高回報可持續性的擔憂。如果收入增長未能跟上資本支出的上升，投資者對即時回報的期望可能會給這些公司帶來額外壓力。

儘管面臨挑戰，「美股七巨頭」仍可能在其行業中保持領導地位。然而，預期EPS增長放緩會凸顯創新與股東價值之間取得平衡的重要性。

至於現時估值創歷史新高，以過去20年的預測市盈率計算，美國價值型股票目前處於歷史估值範圍的第100百分位，這挑戰了傳統上將價值股視為尋求較低估值的保守投資者避風港觀點。

與此同時，市場對估值擔憂擴大，當前的估值上漲情況已不再只限於高增長行業，令人質疑市場定價在各類型股票中的持續性。在這種環境下，假設價值型股票本身具有安全邊際，可能是一種錯誤的判斷。

美國股票的交易價格比國際股票高出40%，幾乎是長期歷史溢價的3倍。這些估值差距為相對價值和多元化收益提供潛力，特別是對願意在美國以外尋找機會的投資者而言。

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