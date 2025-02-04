持牌代理人數連跌9個月
近月樓市交投氣氛轉靜，地產代理人數持續下挫。地產代理監管局最新數據顯示，截至1月底持牌代理人數錄38,443人，按月再少39人，連續9個月下跌，創逾7年新低。
據該局資料，對上持牌人數低位於2017年12月錄得，當月錄得38,272人。若相比2022年2月錄得的42,408人歷史高位，至今已流失多達3,965人。代理分行數量同步減少，截至上月底報6,626間，較去年12月再少96間，連跌4個月，跌至2017年6月後的逾7年半最少，當時分行數量為6,613間。
上月平均近8人爭一單
代理指出，1月整體買賣登記錄約4,925宗，按月再減約10.6%。以此計算「爭食指數」，平均約7.8人攤分一宗交易，為4個月最嚴峻。
此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自上月21日起，公司住宅部營業員促成任何車位以外的物業買賣，可獲500元開單利是，公司今年已派出約150封。因反應熱烈，加上多個新盤蓄勢待發，決定將派發開單利是期限延至正月十五，即下周三截止。
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