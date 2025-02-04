持牌代理人數連跌9個月

據該局資料，對上持牌人數低位於2017年12月錄得，當月錄得38,272人。若相比2022年2月錄得的42,408人歷史高位，至今已流失多達3,965人。代理分行數量同步減少，截至上月底報6,626間，較去年12月再少96間，連跌4個月，跌至2017年6月後的逾7年半最少，當時分行數量為6,613間。