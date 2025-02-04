公居屋市況：兆禧苑已補價7年蝕92萬

樓價持續回落，即使向來以用家主導的居屋二手市場，近日頻頻錄損手成交。屯門兆禧苑一個中低層單位，於已補價自由市場減價至288萬元售出，原業主持貨逾7年，帳面虧蝕92萬元。

市場消息透露，上述單位為A座中低層13室，實用面積約363方呎，原則一房設計，最近叫價300萬元，劈價12萬元後售出，呎價約7,934元。資料顯示，單位於2017年購入價為380萬元，帳面貶值約24.2%。

佳翠苑未補價132萬易手 新居屋減價吸客。中原任展雄指，長沙灣凱德苑高層8室，實用面積約379方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價約488萬元，放盤約兩個半月，減價至453萬元售出，呎價約11,953元。據了解，原業主於2020年以約310萬元購入，單位帳面升值約46.1%。

根據香港房屋委員會資料，柴灣居屋佳翠苑一個高層戶，實用面積約433方呎，上月於第二市場僅以132萬元成交，呎價約3,048元，兩數字均屬項目2011年後低位。消息稱，上址做價較2013年中購入價，帳面再低逾50%。

該會資料又顯示，1月第二市場公屋及居屋暫錄108宗成交，按月增約14.9%，期內錄至少4宗居屋成交價低於200萬元，包括屯門景峰花園一個低層單位，實用面積約400方呎，成交價最低僅50萬元，呎價約1,250元，屬自行議價交易個案。此外，去年12月成交量經調整後，未補價成交共錄231宗，較去年11月減少約29.8%。