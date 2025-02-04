二手淡靜：美孚一房賣430萬 高峰冧33%

二手私樓交投疏落，市場只有平價盤才有承接，呎價普遍低於萬元。荔枝角美孚新邨有原則一房戶，成交價跌至430萬元，較同類型單位高峰期間做價下跌逾33%。

朗逸峯呎價料10年低 香港置業謝啟源表示，上述美孚新邨單位為1期百老滙街11號中層B室，實用面積約482方呎，原先叫價458萬元，放盤約兩個月後，減價28萬元獲同區客購入，呎價約8,921元，低市價約5%。資料顯示，同座較低層的同室單位2020年最高成交價達650萬元。

荃灣朗逸峯成交呎價險守8,000元。中原梁仲維稱，該盤1座中層D室，實用面積約1,039方呎，套三房連儲物房間隔，1月叫價880萬元，減價42萬元，以838萬元易手，呎價約8,065元。成交呎價料為屋苑2015年後新低。他指過去農曆新年長假期間，同區錄約5宗二手買賣。

將軍澳日出康城二手屋苑，繼續為蝕讓重災區。香港置業劉浩勤指，領峯6座左翼高層B室，實用面積約813方呎，套三房間隔，另連士多房，累減120萬元，成交價760萬元，呎價約9,348元。原業主2021年1月以1,000萬元購入，帳面損失240萬元。

市場消息透露，將軍澳峻瀅1期5座高層E室兩房戶，實用面積約502方呎，剛以500萬元成交，呎價約9,960元。