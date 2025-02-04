WHITESAND COVE將開現樓
新界區有全新盤蠢蠢欲動。華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，正積極籌備推售，最快於本月內開放現樓示範單位以供預約參觀。該集團銷售總監封海倫表示，項目提供40伙臨海洋房及分層單位。
該公司年內將推售共5個項目，共涉及720伙。除了上述樓盤外，有大埔滘住宅項目，設獨立屋及分層單位共170伙，預計年內取得預售樓花同意書，有機會第四季發售。其他項目包括正推售的薄扶林VICTORIA COAST、西半山大學閣，以及將以現樓形式登場的何文田站瑜一。首季重頭戲為瑜一‧天海，預計農曆新年後以現樓形式作新一輪銷售。
滙都兩期累套31億
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，售出第5座2樓A05室兩房戶，實用面積約444方呎，成交價436.64萬元，呎價約9,834元。該集團執行董事關堡林稱，兩期項目累售648伙，套現逾31億元，部署農曆新年後續以優惠價加推近100伙。
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