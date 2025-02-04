一手新歲鬥快搶客
皇都擬本周開價
新春假期結束，發展商紛紛舉行團拜活動，趁勢公布蛇年推盤大計。全港各區一手樓盤隨時候命。新世界發展(00017)旗下北角皇都，繼上月招標售出13伙高層大單位後，正籌備周內推出首張價單，以價單形式發售一房及兩房戶型，短期內正式對公眾開放示範單位，有望成為蛇年第一擊。
新世界發展管理層及營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，首批價單單位涉及不少於78伙。將對外開放的兩個交樓標準示範單位，其中一房示範戶附連裝飾；展望今年樓市，相信更勝去年。
該集團計劃蛇年銷售4個主打項目，共涉約2,100伙。包括正推售的皇都，有375伙待售；黃竹坑站港島南岸第5期項目佔約800伙，有望於上半年登場。至於九龍城衙前塱道項目，提供約120伙，或下半年出售。去年中開售的啟德跑道區柏蔚森系列項目，有786伙陸續於今年分階段推出。
黃金海灣連沽兩伙
旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣兩期項目，昨連沽兩伙，由去年7月開售至今累沽約715伙。保利置業集團(00119)的屯門青山灣瑧譽，昨招標售出兩座洋房及兩伙居室，共逾2.58億元，市傳由同一組買家購入。當中的5號洋房屬撻訂後重新售出，實用面積5,209方呎，最新連居室成交價1.368億元，呎價跌至約23,353元，較近兩年前低約三成。
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