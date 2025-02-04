簡訊一覽
●貝萊德於1月23日在場內增持招商銀行(03968)69.7萬股，每股均價41.23元，持股量由4.99%升至5.01%。
●富達基金於1月24日在場內減持保利物業(06049)25萬股，每股均價約27.39元，持股量由8.04%降至7.88%。
●六福集團(00590)於1月27日被Silchester International Investors International Value Equity Trust減持55.4萬股，每股均價14.3元，持股量由6.07%降至5.98%。
●百果園集團(02411)預期，去年底止年度錄虧損3.5億至4億元人民幣，較2023年度賺約3.61億元人民幣由盈轉虧。
●TCL電子(01070)去年TCL電視全球出貨量達到2,900萬部，按年增長14.8%，再創歷史新高。
●華營建築(01582)公布，於1月28日與一個銀團訂立融資協議及一系列財務文件，獲批出一筆金額高達6.5億元的貸款，用作為現有債務再融資或應付一般營運資金需要。
●金管局公布，去年第四季「中小企貸款狀況調查」結果顯示，受訪的2,500間不同行業中小企，70%認為銀行在第四季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，低於前一季的76%；30%認為銀行的有關取態「較困難」，而上一季度則為24%。在已獲批貸款的受訪者中，0%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的1%進一步下降。
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