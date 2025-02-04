●金管局公布，去年第四季「中小企貸款狀況調查」結果顯示，受訪的2,500間不同行業中小企，70%認為銀行在第四季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，低於前一季的76%；30%認為銀行的有關取態「較困難」，而上一季度則為24%。在已獲批貸款的受訪者中，0%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的1%進一步下降。