薩爾瓦多撤貨幣地位 比特幣曾失守9.2萬關

作為全球首個將比特幣納為法定貨幣的中美洲小國薩爾瓦多，為滿足國際貨幣基金組織（IMF）的條件，以換取總值14億美元（約109.2億港元）的國際貸款，上月29日當地國會已低調通過《比特幣法》修正案，取消比特幣作為官方貨幣的地位，加上全球貿易戰大升級為經濟添愁，拖累比特幣昨一度失守每枚92,000美元水平，較1月20日創下歷史高位10.93萬美元跌逾15%，之後在95,000美元整固；以太幣更曾跌穿2,300美元大關，及後跌幅收窄，在2,580美元水平徘徊。

72萬人爆倉 涉173億 CoinGlass數據顯示，截至昨午，全球加密貨幣市場共有超過72萬人爆倉，涉額總數約22.2億美元（約173億港元）。

根據薩爾瓦多新規，比特幣將不再是「貨幣」，比特幣的使用權改為自願；商家將不再被強制接受比特幣付款，政府也不再接受比特幣繳稅等。另外，IMF要求薩爾瓦多削減政府開支、增加稅收，目標3年內將政府財赤縮減至GDP的3.5%。

另一方面，美國總統特朗普於上周六簽署行政命令，以打擊毒品芬太尼和非法移民進入美國為由，對3個主要貿易夥伴包括墨西哥、中國和加拿大的所有進口貨品加徵關稅，其中墨西哥和加拿大為25%、中國為10%，更揚言若作出報復行為，將會進一步上調關稅，開打第二次上任後的貿易戰。外媒引述BTC Markets行政總裁Caroline Bowler指，貿易戰將會引起對全球經濟衰退的擔憂，對比特幣等加密貨幣也帶來衝擊。