日股瀉千點 3車企市值蒸發千四億

美國特朗普政府宣布新一輪關稅措施，雖然日本並非「主角」，但日本股市昨日卻在汽車股大跌拖累下，日經平均指數急挫1,052點或2.67%，收報38,520點，乃去年11月1日以來首見單日逾千點跌幅，而單計日本3大車企的市值合計蒸發逾2.8萬億日圓（約1,404億港元）！日圓兌每美元報155.69，每百日圓兌5.01港元。

豐田日產跌5% 本田挫7% 雖然今次特朗普的新關稅措施主要針對墨西哥、加拿大和中國，惟對日本出口業舉足輕重的日本汽車企業海外業務難免受到衝擊，故觸發相關板塊的拋售浪潮。日股豐田汽車昨日收報2,824日圓，跌幅5.01%；本田收報1,372日圓，跌7.2%；日產汽車收報404美元，跌5.63%。另外，出口比率達到八成、且北美貢獻八成銷售利潤的SUBARU收報2,578日圓，跌5.2%。

由於日本當局擬加強先進晶片出口管制，當地半導體相關股份亦重挫。晶片設備巨擘東京電子低收1.74%，測試設備商愛德萬測試（Advantest）挫4.15%，晶圓切割機廠DISCO急跌4.02%。即使受惠人工智能需求，再度上修盈利預測的半導體製造設備商Sreen Holdings股價亦跌3.57%。

央行官員曾討論再加息 日本央行1月份議息會議紀錄顯示，官員曾討論進一步加息的可能性，部分官員警告通脹上升的風險，以及日圓疲弱可能對經濟造成的損害；又指即使1月加息後，實質利率仍為負數，且若經濟活動及物價仍處於上升軌道，就有必要繼續加息，令實質負利率縮小；亦有官員稱，繼續加息以防止日圓下跌及金融活動過熱的行為是恰當的，尤其物價上升風險正在增加，需要關注3月份中小企業薪資談判結果。日本財務大臣加藤勝信向日媒直言，對美國這一舉措給予全球經濟的影響「非常擔憂」。