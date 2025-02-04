歐通脹2.5% 德製造業PMI創8個月高

歐元區通脹上升，但由於本月減息機會濃，令歐元弱勢不變，兌美元昨日曾挫1.18%至1.024；兌港元約7.98。歐洲統計局公布，根據初步數據，歐元區1月消費物價指數（CPI）按年升2.5%，略高於市場預期和對上一個月的2.4%升幅；按月則跌0.3%，市場原預期為跌0.4%。撇除能源、食物和煙酒，1月核心CPI維持升2.7%，高於市場預期的升2.6%；按月則跌1%。

荷蘭國際集團（ING）外匯分析師Chris Turner指出，全球貿易戰和關稅向歐盟推進的前景日益增加，對歐元來說是一個明顯的負面因素。大華集團則指出，雖然歐元經已超賣，但跌勢尚未穩定，可能會繼續下跌，支撐位在1.0175和1.01。

英本周料減息0.25厘 對於美國關稅可能來襲，德國總理紹爾茨表示，歐盟可以通過自身的關稅作出反應，但認為合作更為重要，因為「歐盟是一個強大的經濟區，歐盟和美國達成貿易協議對雙方都有利」。德國1月HCOB製造業PMI為45，較去年12月的42.5有所上升，並創8個月新高。

英國方面，英倫銀行將於本周四議息。投資銀行野村估計，英倫銀行將會減息四分之一厘，即基準利率會降至4.5厘，以應對逐漸疲弱的經濟，且預期會以同樣幅度每季減息，直至基準利率在明年初降至3.5厘為止。惟該行亦預計，英倫銀行會維持12月議息會議的相若指引，即貨幣的限制性政策持續足夠長的時間，而上述3.5厘是英國中性（不令經濟收縮或擴張）利率的上限。

同日，英倫銀行亦會發表經濟預測。會計師事務所RSM的經濟學家Thomas Pugh表示，英國經濟增長已顯著放緩，這意味着英倫銀行很可能會下調今年的增長預測。然而，通脹壓力正在捲土重來，故與野村一樣，預測今年將累計減息4次，多於市場普遍預期的3次。