亞洲多地股匯雙殺

印度盧比再破底 台股第四大跌市 在美元強勢的背景下，多隻亞洲貨幣顯著受壓，相關股市亦受美國關稅陰霾籠罩而下挫。其中，近年獲美國扶持的印度出現股、匯雙殺，印度盧比更再創歷史新低，分析普遍認為，印度新財政預算案難以顯著推動經濟增長。另一方面，南韓、台灣股市則因為內地人工智能（AI）模型DeepSeek橫空出世，引發半導體產業需要重估而下跌，其中台股曾插逾一千點，收市創該市場史上第四大跌市。

台股放完11天悠長假期後，昨於蛇年首個交易日紅盤高開，但其後半導體股拖累下，台灣加權指數曾挫1,023點，低見22,502點；全日跌830點或3.53%，收報22,694點。新台幣兌每美元曾失守33關口，低見33.158，其後返回32.968左右水平；每港元兌約4.235元新台幣。

資產管理公司保德信（PGIM）的分析認為，無論是DeepSeek或美國關稅等利淡因素，短線可能使半導體與AI下游廠商受到影響，需等待本月18日特朗普公布半導體關稅執行細節，以及全球晶片巨頭英偉達（Nvidia）本月26日公布第四季業績時對市場的展望，再行評估。不過，中長線而言，DeepSeek面世後有助於AI應用加速普及，有利半導體業。

韓股插2.5% 圜見3周低 同樣由半導體業主導的南韓股市，首爾綜合指數昨收挫63點或2.52%，報2,453點。其中三星電子收挫2.6%，SK海力士（SK Hynix）挫4.1%，LG電子更插7.1%。韓圜曾貶至近3周低位，兌每美元低見1,471.8，每千韓圜兌約5.32港元。經濟數據方面，雖然兩周前公布的2024年實際國內生產總值（GDP）增長2%，低於央行2.2%的預測，但當地官媒引述當局的估算，南韓每人平均GDP逾3.6萬美元，超過日本和台灣。若經濟按照政府預期擴張，今年人均GDP有望超過3.7萬美元。

東南亞方面，深受電騙集團打擊旅遊業的泰國，其泰銖兌每美元昨日曾貶0.77%至34.027；兌港元約4.36。大華銀行援引泰國央行預測，今年本地需求特別是私人消費和投資會大幅減慢，故該行認為，泰國央行實有需要在本月底的議息會議減息四分之一厘，以提振經濟。

回說印度，其貨幣盧比昨日再創歷史低位，兌每美元曾低至87.467。印度股市亦見受壓，孟買30指數（SENSEX）挫319點或0.41%。澳新銀行發表報告指，雖然印度政府新一份財政預算減入息稅，但政府同時要減支出來削財赤，故維持印度今年GDP增長6.5%的預測，暫時該國去年的經濟增長估算值為6.4%。

花旗：澳洲頂得住貿易戰 澳洲ASX 200指數昨日挫152點或1.79%，澳元曾挫逾1%，兌美元曾見0.6144，澳元兌港元曾報4.79。花旗集團發表報告表示，即使特朗普對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，澳洲仍有望繼續抵禦全球貿易緊張局勢，原因是美國與澳洲政治聯繫深厚，而澳洲對美國的直接出口僅佔2023年總出口的3%，且若中國需要尋找美國的替代市場，更有利澳洲本地價格下降。

印度盧比走勢