絲絲講場：信銀夠闊綽 開工利是派兩千蚊

尋日係乙巳年首個上班日，絲絲喺度先祝廣大讀者蛇來運轉、萬事如意！打工仔重返辦公室，第一件事必定同公司𢭃封開工利是，拎個好意頭寓意開工大吉。芸芸本地銀行中，絲絲聽聞有銀行出手闊綽大派2,000蚊開工利是，亦有銀行高層親自落分行同員工拜年！

消息指信銀國際以2,000蚊電子開工利高踞榜首，其次係眾安（ZA Bank）及花旗香港，分別派1,000蚊及800蚊。傳統大行方面，滙豐、中銀香港同埋恒生各派500蚊，東亞同星展香港都係派100蚊。

其中，信銀國際話，今年繼續向員工派發電子利是2,000蚊；另推出員工限定「蛇年搶利是」，透過inMotion動感銀行「獎賞Go！」平台抽獎，最高獲288蚊加碼利是。中銀香港則透過BoC Pay+向員工派發500蚊開工利是，對員工表達感謝同祝福。

渣打除咗200蚊開工利是外，早前亦舉辦員工大抽獎，共送出超過1,000份獎品畀員工同家人一齊慶祝新春佳節，獎品包括50,000「亞洲萬里通」里數（可兌換兩張大阪來回機票）、香港迪士尼樂園或海洋公園門票、五星級酒店禮券等。

花旗管理層落分行拜年 花旗香港管理層尋日亦到訪旺角分行，向各同事派利是慶賀新禧。花旗話，新一年將持續加大對人才嘅投入，推動香港以及區內財富業務增長，為客戶提供優質財管產品和服務。另外，花旗喺4家分行設置東華三院捐款箱，方便客戶喺新春期間傳遞愛心，並可獲特別版貼紙作紀念。

余絲韻