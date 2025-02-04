軟銀夥OpenAI成立AI合資企

上周有傳日本軟銀集團（SoftBank Group）會對ChatGPT的開發商OpenAI投資最多250億美元。軟銀昨日正式宣布，集團每年會花30億美元使用OpenAI的技術，雙方亦會成立合資公司「SB OpenAI Japan」，獨家向日本主要企業推廣OpenAI面向企業的技術。

期待與夥伴參與星門計劃 上述技術除了企業版ChatGPT，還有上月推出的代理式人工智能（AI）應用Operator，號稱能為用戶填寫表格、規劃假期等。軟銀旗下英國晶片設計指令專利公司Arm也會用OpenAI的工具「提高生產力」，但由於美股周一早段受壓，Arm也曾挫4.73%。

投資科技企業「無寶不落」的軟銀社長孫正義表示，通用AI，亦即AI普遍追上甚至超越人類智能，可能不用10年就成真，期待與OpenAI、甲骨文和其他夥伴一起參與特朗普力谷美國AI的「星門計劃」。

其後孫正義與OpenAI行政總裁阿爾特曼一起晉見日本首相石破茂。孫稱，石破茂請教他們如何進一步發展日本的AI，又補充對OpenAI的投資會「一步一步來」。

值得一提的是，OpenAI再獻新猷，推出一個剛好與DeepSeek名稱相似的應用「Deep Research」（深度研究），以下一代的OpenAI o3大模型來驅動，就像研究分析員那樣在網上找資料，文件、pdf檔和圖像不拘，之後再分析和整合，「幾十分鐘做完人類要用幾個小時的事」。不過，OpenAI承認，Deep Research技術尚在初期，或許未能鑑別資訊真假。