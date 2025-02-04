內地財新製造業PMI降至4個月低

由於農曆新年前後生產進入淡季，今年1月份內地製造業生產經營活動擴張速度放緩。繼官方製造業採購經理指數（PMI）意外陷入萎縮區間之後，反映中小型民企為主的財新中國製造業PMI亦降至4個月低位，按月回落0.4個百分點至50.1，低過市場原估計的50.5，險守盛衰分界線50水平。

從財新中國製造業PMI分項指數來看，上月製造業供需擴張加速，生產指數與新訂單指數在擴張區間微升，需求增加主要靠內需拉動，新出口訂單連續兩個月在50以下。部分受訪企業反映，上月企業促銷推動新訂單量上升，同時有客戶有意加大儲備，但出口訂單的海外需求仍然低迷。

上月就業指數近5年最弱 製造業界的長期信心平均值也偏低，主要擔心美國關稅威脅將繼續拖累貿易前景，隨之亦影響企業的人員用工程度。上月就業指數連續第5個月深陷收縮區間，並降至2020年3月來新低，當中或與員工提前返鄉過年、企業裁員節省開支有關。用工減少而新訂單增加，積壓業務量指數在擴張區間微升。財新智庫高級經濟學家王喆認為，降成本仍是行業的優先選項，面對離職空缺，企業補充員工動力不強，特別是消費品企業就業收縮最為明顯。

上月臨近新春長假期，雖說原料成本有所上揚，但供應商的折扣優惠有助對沖，部分廠商趁機讓利促銷，製造業平均銷售價格連跌兩個月，上月出廠價格指數更錄2023年8月來最大價格降幅。

江蘇去年GDP規模13.7萬億 值得留意，工業大省江蘇去年地區生產總值（GDP）仍超過10萬億元（人民幣‧下同），錄13.7萬億元，規模緊隨廣東之後，按年增5.8%，與湖北、四川、福建等11個省市的增速齊齊領跑全國的5%水平。綜觀31省市及自治區去年經濟成績表，經濟規模墊底的西藏去年實現2,764.94億元，但增速達9.16%，在增速排名前列。