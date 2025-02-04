華傳與美協商不貶人民幣

兌每美元曾低見7.36 高盛估在岸價跌落7.5 儘管中國暫時按兵不動應對美國「特朗普2.0」開打的關稅戰，但反映境外市場的離岸人民幣匯價周一已應聲急挫，曾低見7.3625兌每美元。投行高盛預料，人民幣在岸價於周三復市後，或下滑到7.4至7.5水平，惟市傳內地將承諾不以人民幣貶值獲取貿易競爭優勢。

昨日人民幣離岸價早段明顯受壓，更由7.31開始回軟，盤中跌幅曾逾500點子，跌幅為今年以來最急，直至午後逐步收復7.36、7.35水平。外媒報道指，上月由官方開出的人民幣中間價自2023年底以來首次跌穿7.3算的心理關口，表明中國政府可能願意讓人民幣下行以促進出口。

高盛亦估計，中美貿易戰再起，中國可能會允許人民幣兌每美元中間價轉弱。在農曆新年長假期之前，人民幣中間價於龍年收爐日報7.1698，龍年累計下行0.9%。該行指出，美國對中國商品加徵10%的關稅，低於該行最初採用的20%基本情景，預計中國將會允許人民幣中間價逐漸滑向7.3水平。

瑞銀料國貨關稅再增 不過，有外媒指，在美國總統特朗普過去周末宣布對華加徵新一輪關稅之際，中國據報擬定初步方案與美國協商，包括再次承諾不以人民幣貶值來支持出口。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤也認為，中國不太可能主動利用人民幣來應對關稅上調，且出於金融穩定的考慮，中國將盡力減少和減緩人民幣下行的步伐。面對美國加徵關稅，人民幣可能有新的貶值壓力，加上美元匯率將保持甚至出現進一步的強勢，中國貨品的關稅可能再遭上調，該行維持今年底人民幣觸及7.6算的預測。

惟瑞銀續指，目前中國對此次關稅上調的初步反應，或能為未來的發展提供啟示。該行相信，中國的談判與合作大門將保持開放，而非立即採取報復行動。中方戰略或隨着美國進一步加徵關稅而改變，而美方有機會在4月完成中美經貿協定的審查後不久再加徵更多關稅。

假設美國調升關稅在10%不變，瑞銀料將導致中國出口總值下降，投資及消費減弱，繼而對中國經濟增長造成0.3至0.4個百分點的衝擊。

同時，關稅導致的美國和北美經濟增長放緩，亦可能對中國出口和經濟增長帶來額外的下行壓力。除此之外，出口衝擊也可能對中國的通脹產生負面影響。

憂內地經濟增長放緩 新加坡銀行首席經濟師莫曼蘇亦指，關稅將拖累經濟增長，雖然對中國出口徵收10%的關稅可能較預期低，但鑑於中國對美國仍維持3,000億美元的龐大貿易順差，美國加徵關稅最終或升到20至30%，導致中國經濟增長從2024年的5%，放緩至2025年的4.2%。瑞銀重申，預計中國將推出額外支持政策來刺激國內需求；鑑於疲弱的經濟和持續放寬貨幣政策的必要性，高盛亦預期，今年首季中國將降低存款準備金率50點子。

離岸人民幣走勢轉弱