金管料資產市場波動 首要保持金融穩定

美國開打全球貿易戰，香港金融管理局總裁余偉文預期，未來一年投資環境困難，要仔細觀察美國關稅政策對環球經濟、通脹及金融市場的影響，料地緣政治風險續升，資產市場和資金流或大幅波動。金管局首要工作是保持金融穩定，外圍環境變化急速，逾4萬億元外匯儲備為香港金融體系提高抗震力，但仍要保持警覺，做好市場監察，為不同變化提供應變計劃。

他指，貿易摩擦對環球經濟、通脹以至供應鏈均有影響，不會對任何經濟體有好處。貿易摩擦將影響香港出口及經濟，但近年出口目的地多元化，相信可緩解情況；加上內地持續推出支持經濟政策，擴大內需對香港有提振作用，某程度可對沖外圍環境不穩定性，但未來仍需待關稅措施落實，以及會否有反制措施等，才可進一步研判。

憂調錢救財赤損信心 余偉文稱，要留意美國關稅及反移民政策對當地通脹的影響，繼而改變聯儲局利率政策。他相信香港利率會跟隨美國向下，惟步伐及幅度較不明朗，料本港續處於較高利率環境，提醒市民借貸、供樓等都要小心考慮利率風險。

外匯基金布局方面，余氏料環境利率回落將利好債券組合的收入保持穩定；但若利率因關稅、通脹等情況回升卻影響債價，指當局會以穩健方式作防禦性配置，包括投資較短債、持有較多現金及分散投資。

有立法會議員關注，能否從外匯基金撥出更多投資收入緩解港府財赤。余偉文解釋，政府雖可動用外匯基金撥入財政儲備，但前提要判斷不影響香港保衞貨幣及金融穩定能力。他強調，現時外圍環境急劇變化，若調撥要考慮會否影響市場對外匯儲備維持金融穩定的信心，亦要考慮觀感問題，「例如市場會否猜測有第二次調撥等，若信心動搖，資金會移動得好快，且影響難以逆轉，因此要小心。」

3大發鈔行P息不變 聯儲局上周維持政策利率不變。滙豐銀行昨宣布，港元最優惠利率（P）將保持在目前5.25厘水平；中銀香港及渣打亦維持利率不變。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，美國上月經濟數據低過預期，估計年內美國仍有減息機會；料首季港元一個月拆息（Hibor）將續徘徊3.5至4厘，如美國年內再減息，港P息亦有機會於年底前降至加息周期前水平，即實際新做按揭息率或將降至3.25厘水平，挑戰2023年以來低位。

另外，金管局及中國人民銀行上月公布深化兩地金融合作新措施。消息指，金管局已分別約見銀行收集意見，要求有興趣使用有關措施的銀行提交業務評估，包括潛在客戶、需求規模、如何管理流動性及定價等。有與會人士料，若銀行要使用流動資金安排，或先要申請額度。