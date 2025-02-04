港金市紅盤高收 現貨金破頂

本港黃金市場於蛇年首個交易日紅盤高開，有「金王」之稱的香港黃金交易所（簡稱港金所）主席張德熙表示，在地緣政治、息口下降趨勢、貿易戰等因素影響下，可支持年內金價繼續穩步上揚，預料蛇年很大機會挑戰每安士3,000美元。現貨金價昨曾高見2,821美元，再創歷史新高。

本港九九金昨開市報每両25,928元，較龍年收市價高328元，全日升390元，並以高位25,990元收市；人民幣公斤條第一口成交價每克660.08元人民幣，每克較前收市價升12.96元人民幣。

張氏指，金價在過去一年節節上升，令黃金產品成為全球熱門話題，認為現時金價高處未算高；又預期全球實物黃金交易在蛇年將增加30%，受惠港府支持政策，將推動香港本地的黃金交易量，按年增長10至15%。

惠理高盛估牛市持續 惠理基金ETF（交易所買賣基金）業務高級策略師趙善德相信，央行購買黃金繼續是當前牛市的主要催化劑，即使在美元、利率超預期高企的背景下，注意到金價對結構性需求和地緣政治風險的敏感度高於貨幣政策影響；而強勁的ETF購買量、投資需求、堅韌的亞洲消費需求等，加上黃金作為避險資產和通脹對沖工具的吸引力，應該會維持其牛市行情，故維持年內升上每安士3,000美元的目標。

投行高盛的分析師亦表示，關稅升級，將進一步支持投資者積極投資黃金，重申「買入」黃金建議，以及明年第二季金價每安士3,000美元的預測。

財經事務及庫務局官員指出，建構國際黃金交易中心，是鞏固及提升本港國際金融中心地位的新切入點；香港經濟正處於結構調整過程，加上全球政經環境複雜多變，預期今年是挑戰與機遇並存的一年，港府將繼續推動政策完善、基建建設及金融科技發展，吸引更多國際資金與人才。

推動黃金市場發展工作小組成員之一的張德熙又指，未來要力爭市場份額、搶企業、搶人才等，亦要為新的黃金倉庫選址，期望會在北部都會區，並於2027年開始構建，現階段要先擴大機場金庫；又提及有不少國際金屬機構查詢加入，包括內地銀行。