港交所：有外企擬來港上市接觸內地

去年也有出席同一論壇的集團行政總裁陳翊庭補充，投資者過去着眼於「何時（when）」可以重新配置中港市場，現已改為配置「應增加多少（how much more）」，反映外資信心已恢復，並重投香港市場。

正處理逾百宗招股申請 她又指，現在是時候增加港交所的國際影響力和競爭力，吸引更多優質的國際、內地及本地公司在港上市，並且探索更多新興業務，預告今年會不斷檢討互聯互通機制，並從3方面推進，包括豐富產品、加強運作機制的基建，及增加參與方，期望更多內地和國際投資者可參與機制，又預計房地產信託（REITs）很快可納入互聯互通機制。

唐家成提到，上月已有8隻新股上市，另接獲約30宗新上市申請，現正處理上市申請逾100宗，當中有10宗為A股公司。

證監無意上調交易徵費 被問到人民幣櫃台納入港股通及推出國債期貨時間表，陳翊庭指，正不停地進行準備工夫，期望年內有好消息。至於倫敦金屬交易所（LME）早前列香港為認可交付地點，下一步將物色倉庫營運商，期望未來6個月能有好消息。

另外，香港證監會主席黃天祐表示，證監會多年來推動及促進市場流動性，以及市場的深度寬度，如何令本港資本市場做大做好是首要任務。綜合考慮市場因素，包括促進業界發展、市場成交，無計劃上調交易徵費。

證監會更新2024/25年度赤字預測至1.48億元，而2025/26財年預期錄2.38億元赤字，一如過去，不會向立法會要求撥款。他強調，證監會崇尚審慎理財，除了減省成本外，也會增加科技應用，提升工作效率，而董事會也會定期檢視財務，當中需要平衡及促進市場發展和監管工作。