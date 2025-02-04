中芯「傳」克服5納米 股價炒高10%

然而，查閱《紐約時報》網站，並無相關報道。消息疑似來自一個內地自媒體，即所謂「小作文」，說「最近根據紐約時報的消息」，還煞有介事稱「台積電的前副總裁林本堅也來湊熱鬧說︰美國已經攔不住中國大陸在5納米上的突破了」。

其實，去年這個時候也傳過中芯殺入5納米製程，英國《金融時報》當時的報道更加是去年量產，可是「小作文」已寫明「尚未實現大規模量產」。

林本堅確有其人，也確實說過中芯能夠做到5納米，但已經是2023年的事，張冠李戴卻說別人「湊熱鬧」。林在台積電工作時，想出用水折射DUV（極紫外光）光線來增強它刻畫電路圖的精密度，業界稱「浸潤式微影」，把DUV的極限推到10納米以下製程。

台積電冧半成 大摩照撐 「小作文」提到中芯所謂做5納米採用「多重曝光」和「四重圖案化」技術，其實不是秘密。由於晶片原件極為細微，DUV要重複「畫」幾次始能把電路「畫」清楚，問題是易出錯，所以外界才一直說中芯用DUV做10納米以下製程良率存疑。

技術領先中芯好幾年的台積電，台灣股價昨瀉5.73%，是因為上月22日後台股一直休市，理論上是期間DeepSeek風波的補跌及對特朗普新關稅措施的反應。投行摩根士丹利以台積電技術領先、AI半導體需求依然穩健及估值低廉維持「跑贏大市」評級、目標價1,388元新台幣，比昨日收市價高近30%，並指關稅負擔會由客戶承擔，取消美國建廠補貼對該企的利潤率影響將不到0.5%。