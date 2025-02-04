港股瀉460後回穩 蛇年開局守兩萬

中國AI概念受追捧 金山雲飆31%創新高 美國總統特朗普上任未夠半個月即向中國進口商品加徵10%關稅，看似比墨西哥和加拿大輕手，但由於本來平均關稅就有20%，實際上中國貨的關稅更重，以中國經濟增長倚重出口，威脅不容忽視。港股乙巳蛇年首個交易日紅盤早段曾挫逾400點或2%，其後卻展現出異於亞洲主要股市的抗跌力，收市僅跌7點或0.04%，兩萬點大關失而復得，主要是資金追捧中國人工智能（AI）概念股。

事實上，美國政客亦批評特朗普的新關稅措施，其中前財長薩默斯就直斥，特朗普政府的關稅行動對美國經濟是一個傷害，但對中國而言卻「幫大忙」，坦言恃強凌弱不是持久致勝之策，特朗普政府的做法變相將一些最親密的盟友推向中國的懷抱。

恒指低開176點後，跌幅一度擴大至460點或2.27%，低見19,764點，但其後跌幅不斷收窄，下午拉鋸一段時間後守住20,000點，尾段曾僅跌3點，收市報20,217點。國企指數和科技指數更倒升收場，分別升近兩點至7,384點、升13點至4,737點。港股通要明天才恢復，「北水」缺席下，港股總成交額近1,250億元。

摩根士丹利再分析中美AI戰，指美國大型科企不改高昂的顯示卡投資，同時學習DeepSeek的效率，不排除會有更聰明的模型，且中國仍面臨算力限制。不過，較低的訓練和推理成本可加快創新，對騰訊與阿里有利，並提到阿里託管了DeepSeek在內中國大多數的語言大模型，推動雲業務增長。

恒指蛇年首日走勢 港股昨日抗跌力較強