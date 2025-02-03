券商睇市：分散投資降組合波幅

現時美國經濟仍不錯，國際貨幣基金組織（IMF）在最新的預測中，上調美國2025年經濟增長預測至2.7%，這是基於勞動力市場強勁表現和商業投資加速，較先前預測提高0.5個百分點，但預期明年增長降至2.1%。

不過，美國通脹或難以回到聯儲局目標，當局可能進一步放慢減息步伐，而上周議息會議宣布維持利率不變。

事實上，去年9月開始減息前後，美國整體金融環境穩定，情況和1995年相近，當時的減息周期由1995年7月開始至1996年2月，共減息0.75厘。

過去數據顯示，減息更常伴隨金融環境轉差，環境不錯而大幅減息反而並不常見。去年9月至今，局方已減息一厘。

美股估值偏高 現時標指預測市盈率處於新冠疫情後及2000年科網泡沫時期高位，從股市估值角度出發，美股絕不便宜，市場對企業業績有非常高的期望，一旦和預期有所落差，股市波動率可能上升。

投資者除了可以考慮分散於防禦及低波幅股票組合之外，過去在不同場合提及的策略，包括「分散投資等權重交易所買賣基金（ETF）」、「運用備兌認購期權策略」以及「逢恐慌指數（VIX）高企時買入」也有望降低組合波幅。蛇年或更需要如蛇般靈活部署，祝願各位新一年旗開得勝。

凱基亞洲投資策略部（作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）