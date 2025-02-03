股市估市：港股短線只宜炒上落

新年伊始，先祝各位讀者事事順利，投資得心應手。港股暫仍維持上落市格局，恒生指數1月份輾轉收於兩萬點之上，惟遠未突破24,000點阻力。整體而言，儘管宏觀氣氛，如內地經濟等因素有所回暖，但港股上衝的動力暫時仍未足夠，還幸這已足以支持港股短線未有大跌之虞，而在策略上，投資者可待港股略為回吐才作中長線部署，目前可以短線上落為主軸。

必須留意的是，小鵬交付量理想，很大程度歸功於MONA M03，其售價僅11.98萬元（人民幣‧下同）。事實上，去年下半年開始，MONA M03已拖低集團整體汽車的均價，由首季的25.4萬元，跌至第三季的18.9萬元。儘管集團受惠與大眾集團合作而獲取的研發效益，令第三季毛利率達到15.3%，較接近大車企之水平，但當季仍錄逾18億元虧損，現金仍處於淨流出狀態。內地車企減價戰預計只會持續，從中長線角度，車企面對的情況只會愈來愈嚴峻。