股市估市：港股短線只宜炒上落
新年伊始，先祝各位讀者事事順利，投資得心應手。港股暫仍維持上落市格局，恒生指數1月份輾轉收於兩萬點之上，惟遠未突破24,000點阻力。整體而言，儘管宏觀氣氛，如內地經濟等因素有所回暖，但港股上衝的動力暫時仍未足夠，還幸這已足以支持港股短線未有大跌之虞，而在策略上，投資者可待港股略為回吐才作中長線部署，目前可以短線上落為主軸。
小鵬交車增 上望74元
小鵬汽車(09868)交付量連續4個月創新高，去年12月共交付36,695輛，按年增長82%，按月增長19%，當中MONA M03及P7+分別交付逾15,000輛及10,000輛。整個第四季，小鵬共交付91,507輛，超過交付指引上限。交付量理想，或可為股份帶來短期催化劑。
必須留意的是，小鵬交付量理想，很大程度歸功於MONA M03，其售價僅11.98萬元（人民幣‧下同）。事實上，去年下半年開始，MONA M03已拖低集團整體汽車的均價，由首季的25.4萬元，跌至第三季的18.9萬元。儘管集團受惠與大眾集團合作而獲取的研發效益，令第三季毛利率達到15.3%，較接近大車企之水平，但當季仍錄逾18億元虧損，現金仍處於淨流出狀態。內地車企減價戰預計只會持續，從中長線角度，車企面對的情況只會愈來愈嚴峻。
短線而言，基於上述催化劑，以及市場對行業的憧憬，小鵬應具一定短線動力，上望74港元，跌穿50港元止蝕。中長線則暫時宜取態審慎。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：