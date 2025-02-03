宏觀視野：中美AI角力日趨嚴峻

中國初創公司DeepSeek早前推出一款免費人工智能（AI）模型，引發全球科技界震動，更在全球股市掀起衝擊，讓科技股經歷沉重沽壓，市場擔憂低成本中國AI模型將對英偉達（Nvidia）等目前佔據AI主導地位公司構成威脅，導致晶片相關股份急挫。

據了解，DeepSeek推出當日的下載量驚人，在蘋果公司（Apple Inc.）應用程式平台App Store的下載量，已超越美國競爭對手ChatGPT。AI晶片龍頭企業英偉達成為拖累指數重挫的主要股票，創下華爾街股票單日市值跌幅最大紀錄，一天市值損失5,927億美元，其他科技公司也同樣受挫。

DeepSeek顛覆既定思維 DeepSeek面世，可能改寫過去兩年推動市場發展的整個AI故事，如果DeepSeek確實是眾所周知的「價廉物美」產物，對過往投放大量AI資源的企業無礙是一大重挫，在創新科技、成本效益及開放透明上，DeepSeek都把美國科技巨頭比下去，開發成本不到600萬美元，連微軟行政總裁納德拉也對其新模型評價為「印象很深刻，推理計算很出色，且超級計算效率極高，我們必須非常認真對待中國這些發展」。

另外，DeepSeek號稱只用低配版H800晶片，價錢較高端晶片低一大截，將成本降低，看似中國公司結合工程技術訓練模型，可能突破出口禁令下的技術瓶頸，以更快速及更有效資源執行邏輯運算，不需要使用最新晶片，顛覆美國及全世界科技的既定思維。

這次衝擊可能意味着全球晶片需求較少，以及大規模建設發電設施為這些模型提供電力的需求也減低，而建構大規模數據中心的需求也下滑。美國總統特朗普於日前才宣布推動晶片產業的計劃，涉及5,000億美元，由多家龍頭企業聯合發起，建設全新的AI基礎設施。DeepSeek成功面世，相信特朗普與其智囊也將密謀對策，迎接中美的AI之戰，預料中美之間的角力也將會更為嚴峻。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊