板塊分析：內銀股勢受惠華托市新規

港股龍年做好，市場預期3月「兩會」潛在催化劑，以及日前內地6大金融監管機構聯合推動中長期資金入市，或可支持中港股市向上。

推動中長期資金投資A股 3月的「兩會」可能有促進內地消費、遏制產能過剩、加速和深化新質產品開發、進行結構性國企改革，以及放寬政策促進旅遊業發展等5大類潛在政策推出，因此偏好內需多於出口，服務業多於消費品行業的策略維持不變，同時偏好A股多於H股，因為前者較直接受惠內地減息及各種支持股市措施。當中科技、交通運輸，以及互聯網行業繼續受惠企業盈利增長、政策推動及企業降低內部成本等潛在順風因素。與此同時，在內地寬鬆貨幣政策驅動下，內地投資者或較偏好息率較高的A股，因此可同時關注高增長股及高息股。

內地6大金融監管機構於1月23日召開聯合記者會，提出推動中長期資金投資A股政策，包括大型國有保險企業必須將至少30%的「新增保費」投資A股，以及公募基金持有A股的流通市值未來3年每年至少增長10%以上等新規。

基於靜態估算，2025年起國有保險企業需將至少30%的新增保費投資A股，或為A股增資2,000億至6,300億元（人民幣‧下同）；公募基金截至2024年底持有的A股總流通市值為6.2萬億元，基於持有A股的流通市值未來3年每年至少增長10%以上，或為A股增資超過6,200億元。

監管機構尚未定義「新增保費」，分析亦認為監管機構不會按較寬鬆的準則為其定義，因此認為較保守界定「新增保費」或較合適，即是保險公司的總保費收入減去理賠和其他費用後的金額。2023年5間保險國企的總保費收入約1.3萬億元，假設扣除理賠費用等後的利潤率約50%，新規定下保險國企將為A股帶來約2,000億元。

若非國有保險公司亦倣效新規，並按相同計算方法，2024年保險業的總保費收入約4.2萬億元，估計保險業或有約6,300億元流入A股。

中央或直接買入推升指數 最新中長期資金加大投資A股安排或有利指數權重較大、高股息的內銀股，尤其中央政府可能透過買入大型交易所買賣基金（ETF），或直接買入大型內銀股，以達到推升滬綜指的短期目標。政府長線計劃推動更多家庭投資配置到較低波幅、高息股（例如內銀股）或大型ETF，往績顯示該投資策略在其他地區（如香港、台灣）低利率環境時既能吸引投資者且取得成效，同樣有利內銀股。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪