拍賣消息：雍雅軒銀主貨370萬推 低估價27%

今年銀主繼續急出貨，葵涌雍雅軒兩房銀主盤以不足「4球」推拍，呎價僅約7,700元，較估價低逾27%。

元朗住宅連平台呎嗌$7404 忠誠拍賣將於本周五推出約15項物業，包括上述1座低層H室銀主單位，有裝修，實用面積約479方呎，推拍價370萬元，呎價只有約7,724元。單位個別銀行網上估價約511萬元，現時開價低約141萬元，差幅約27.6%。

同場推拍粉嶺中心H座低層2室銀主單位，實用面積約512方呎，三房間隔，開拍價395萬元，呎價約7,715元。該單位銀行估值約471萬元，開價低約76萬元，相差約16.1%。原業主早於2013年以約398萬元購入。

場內推出元朗永發大樓連平台戶，實用面積約443方呎，平台面積約743方呎，銀主以328萬元推拍，呎價僅約7,404元。原業主於2017年以約390萬元買入，開價低約62萬元或約15.9%。

港島法院令戶開價280萬 另外，環亞物業拍賣下周將推拍港島西區堅彌地城海旁翡翠閣A座中層4室，屬法院令單位，實用面積約284方呎，原則一房戶，現分間為兩房戶，開價僅280萬元，呎價約9,859元。單位個別銀行估價約409萬元，是次推拍價低約129萬元，差幅約31.5%。

同場推出灣仔軒尼詩道怡明閣高層B室銀主盤，兩房間隔，實用面積約309方呎，推拍價約350萬元，呎價約11,327元。單位銀行估值約484萬元，現時開價低約134萬元，差幅約27.7%。