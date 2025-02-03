公居屋成交：良景邨未補價蝕讓 售170萬 貶近兩成

富寶花園已補價賣平20%

已補價自由市場居屋都以低價吸客。世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山富寶花園7座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，曾叫價520萬元，減價35萬元，以485萬元沽出，呎價約8,193元。資料顯示，個別銀行對上址網上估價達610萬元，是次成交價低約20.5%。