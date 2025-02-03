公居屋成交：良景邨未補價蝕讓 售170萬 貶近兩成
二手市況持續淡靜，未補價第二市場公屋轉手仍要「見紅」，屯門良景邨一個兩房單位減價後以170萬元售出，原業主持貨逾5年，帳面蝕40萬元離場。
祥益黃文樂表示，上述單位為良賢樓中層6室，實用面積約443方呎，累減20萬元後，獲區內白居二客承接，呎價約3,837元。據了解，原業主於2019年以210萬元購入，期內單位帳面貶值約19%。
富寶花園已補價賣平20%
已補價自由市場居屋都以低價吸客。世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山富寶花園7座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，曾叫價520萬元，減價35萬元，以485萬元沽出，呎價約8,193元。資料顯示，個別銀行對上址網上估價達610萬元，是次成交價低約20.5%。
該行李嘉文稱，沙田居屋愉田苑A座低層5室，實用面積約466方呎，屬「送契樓」，新買家有機會不能承按，需以現金完成交易，叫價320萬元已低於市價，放盤約10個月，自由市場減價至282萬元轉售，呎價約6,052元。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20250203-0203_00204_032/公居屋成交：良景邨未補價蝕讓--售170萬--貶近兩成
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：