二手市況：7藍籌盤長假捧蛋 美孚每呎賣$8391

受農曆新年節日氣氛影響，加上新盤搶客，中原表示，過去5日長假期間，10大屋苑只錄約3宗買賣，期內7個屋苑交投捧蛋，若單計過去周末同批項目全部零成交，創近一年新低。

港島及九龍市區藍籌屋苑中，農曆新年期間只有荔枝角美孚新邨錄得約一宗買賣，成交呎價不足九千元。中原黃惠霞稱，單位為2期百老匯街39號低層D室，實用面積約870方呎，套三房間隔，成交價730萬元，呎價約8,391元。

第一城三房持近6年輸129萬 新界3大指標屋苑當中，沙田第一城及東涌映灣園各錄約一宗買賣。中原伍錦基指，沙田第一城21座中層E室，實用面積約451方呎，原則屬三房間隔，以563萬元沽，呎價約12,483元。原業主於2019年3月以692萬元買入，持貨近6年帳蝕129萬元，貶值約18.6%。

該行曹嘉華表示，映灣園9座高層E室，實用面積約548方呎，成交價547萬元，呎價約9,982元。市場消息透露，同區昇薈10座低層單位，實用面積約445方呎，成交價545萬元，呎價約12,247元，原業主持貨逾7年，帳面仍跌價約7萬元。

MONTARA移民盤低市價10%沽 移民盤為求加快沽出，繼續以低價作招徠。美聯陳健豪稱，將軍澳日出康城MONTARA的2B座極高層F室，實用面積約450方呎，兩房間隔，原業主即將移民，叫價630萬元，放盤約一個月，區內投資客睇樓一次，即以575萬元承接作長線投資之用，低市價約10%，呎價約12,778元。原業主於2019年6月以747.4萬元購入，持貨不足6年帳蝕約172.4萬元，貶值約23.1%。