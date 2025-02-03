新盤5日58單 12年最旺新春
16個項目錄成交 珀岸次輪售31伙
蛇年一手樓市開局理想，過去5日有新盤開售帶動下，打破近年農曆新年假期新盤例淡的宿命，共錄得約58宗成交，為對上一個蛇年至今12年來同期最多。其中，旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，於過去周末年初四展開次輪銷售，至昨日共售出約31伙。
綜合市場消息，新春期間有多達16個樓盤開單，合共錄得的成交量，較去年龍年4天假期錄9宗，大增逾5.4倍。資料顯示，追溯至2013年蛇年農曆新年假期，主要受惠新地(00016)元朗RESIDENCE譽88開售，刺激交投量升至逾150宗。至於2014至2024年期間的新春假期，一手交投量均低於32宗，其中6年只錄個位數，包括2019年及受疫情拖累的2022年，均僅錄3宗最少。
黃金海灣第2期珀岸於上周六上午11時起，以先到先得形式發售133伙。據項目成交紀錄冊所見，即日售出27伙，成交價介乎294.6萬至782.8萬元，單日套現1.04億元，並於昨日再添4宗。發展商指，兩期項目累積售出逾700伙，將考慮市場反應，積極部署下一輪推售。事實上，該盤是1月市場銷售量的大贏家，共售出236伙稱冠。
太子道西233號3117萬沽
至於恒基地產(00012)在大年初一率先開單，紅磡必嘉坊‧迎匯及旺角利奧坊‧首隅，分別以713.87萬元售出兩房戶，及以480.34萬元賣出一房戶。以金額計，最矚目的成交來自新地及會德豐地產合作的何文田太子道西233號，於上周四年初二招標沽出17樓A室，為實用面積1,038方呎四房戶，成交價3,117萬元，呎價約30,029元。
滙都3宗交投吸逾1333萬
此外，保利置業集團(00119)的屯門青山灣洋房項目瑧譽，錄得5號洋房終止交易，實用面積5,209方呎，原於2023年2月以逾1.74億元售出，當時呎價為33,500元。
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