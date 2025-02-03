產經

新盤5日58單 12年最旺新春

珀岸的買家於開售前已到達售樓處外排隊等候。（資料圖片） 珀岸的買家於開售前已到達售樓處外排隊等候。（資料圖片）
珀岸的買家於開售前已到達售樓處外排隊等候。（資料圖片）
16個項目錄成交 珀岸次輪售31伙
蛇年一手樓市開局理想，過去5日有新盤開售帶動下，打破近年農曆新年假期新盤例淡的宿命，共錄得約58宗成交，為對上一個蛇年至今12年來同期最多。其中，旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，於過去周末年初四展開次輪銷售，至昨日共售出約31伙。
綜合市場消息，新春期間有多達16個樓盤開單，合共錄得的成交量，較去年龍年4天假期錄9宗，大增逾5.4倍。資料顯示，追溯至2013年蛇年農曆新年假期，主要受惠新地(00016)元朗RESIDENCE譽88開售，刺激交投量升至逾150宗。至於2014至2024年期間的新春假期，一手交投量均低於32宗，其中6年只錄個位數，包括2019年及受疫情拖累的2022年，均僅錄3宗最少。
黃金海灣第2期珀岸於上周六上午11時起，以先到先得形式發售133伙。據項目成交紀錄冊所見，即日售出27伙，成交價介乎294.6萬至782.8萬元，單日套現1.04億元，並於昨日再添4宗。發展商指，兩期項目累積售出逾700伙，將考慮市場反應，積極部署下一輪推售。事實上，該盤是1月市場銷售量的大贏家，共售出236伙稱冠。
回顧1月份，整體新盤市場錄得約760宗買賣，較去年12月約685宗，按月增加約11%，期內交易總金額逾75.4億元。除上述全新盤外，港島兩個減價盤銷量緊隨其後，嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，售價下調約兩成後，於上月共沽出約72伙。協成行發展旗下筲箕灣傲華，劈價最多三成後，期內賣出65伙。
太子道西233號3117萬沽
至於恒基地產(00012)在大年初一率先開單，紅磡必嘉坊‧迎匯及旺角利奧坊‧首隅，分別以713.87萬元售出兩房戶，及以480.34萬元賣出一房戶。以金額計，最矚目的成交來自新地及會德豐地產合作的何文田太子道西233號，於上周四年初二招標沽出17樓A室，為實用面積1,038方呎四房戶，成交價3,117萬元，呎價約30,029元。
滙都3宗交投吸逾1333萬
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，剛過去假期內共錄得3宗成交，共涉逾1,333萬元。長實(01113)營業部副首席經理楊桂玲指，旗下與新地合作的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，昨售出2期5座地下E室，為實用面積722方呎三房戶，外連平台，成交價837.9萬元，呎價約11,605元。
此外，保利置業集團(00119)的屯門青山灣洋房項目瑧譽，錄得5號洋房終止交易，實用面積5,209方呎，原於2023年2月以逾1.74億元售出，當時呎價為33,500元。
太子道西233號已屆現樓，共提供75伙。太子道西233號已屆現樓，共提供75伙。
太子道西233號已屆現樓，共提供75伙。
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