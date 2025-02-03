新盤5日58單 12年最旺新春

蛇年一手樓市開局理想，過去5日有新盤開售帶動下，打破近年農曆新年假期新盤例淡的宿命，共錄得約58宗成交，為對上一個蛇年至今12年來同期最多。其中，旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，於過去周末年初四展開次輪銷售，至昨日共售出約31伙。

黃金海灣第2期珀岸於上周六上午11時起，以先到先得形式發售133伙。據項目成交紀錄冊所見，即日售出27伙，成交價介乎294.6萬至782.8萬元，單日套現1.04億元，並於昨日再添4宗。發展商指，兩期項目累積售出逾700伙，將考慮市場反應，積極部署下一輪推售。事實上，該盤是1月市場銷售量的大贏家，共售出236伙稱冠。