簡訊一覽
●資本策略地產(00497)計劃每兩股合為一股，每手買賣單位由一萬股改為兩萬股。然後，擬引入私募基金基滙資本為策略投資者，透過每10股供18股籌集14.92億元（供股價比停牌前溢價5.88%），並向基滙子企牽頭財團發行5億元的4年期高級無抵押債券（年息8.22厘），共籌19.92億元，以增強流動性和還債、補充營運資金；另擬向股東發行紅利認股權證。該股今日復牌。
●優必選(09880)公布，主席周劍等6名董事、監事及高級管理人員，對公司業務發展和前景充滿信心，上周一以自有資金在公開市場購入公司H股；另連同多3名董事、監事及高級管理人員指，可能在適當時候再增持，預計在未來12個月內增持金額不超過5,000萬元人民幣。
●綠景中國地產(00095)公布，旗下碧玺發行3份本金分別為527.8萬美元、約1.14億港元、4,050萬元人民幣的8厘息票據，並未根據條款在到期日今年1月2日贖回，已在上周二展開同意徵求程序，尋求豁免現有違約或任何相應違約情況。
●阿里影業(01060)旗下電影宣傳發行平台「燈塔」數據顯示，截至昨日，計及預售，今年內地春節檔期電影票房突破70億元（人民幣‧下同），刷新同期新高，而單日票房連續5日逾10億元。
●外媒報道指，基於內地需求放緩，蘇富比近月關閉內地網上「Buy Now」平台，並裁減部分內地員工。
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